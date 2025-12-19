ЛДПР подготовит инициативы в соцсфере по итогам прямой линии с Путиным

«Мы, как любая политическая партия, существуем ради людей. 36 лет назад великий (Владимир — ред.) Жириновский создал ЛДПР ради людей, и их поддержка — наша главная задача, особенно сейчас, когда мы переживаем, может быть, главный момент истины в нашей постсоветской, нашей новейшей истории. Сегодня надо как никогда работать по поддержке людей, по нормализации миграционной политики, по преодолению демографического кризиса, по мерам социальной поддержки, особенно в сфере материнства и детства, по поддержке специальной военной операции, ветеранов СВО, их семей, семей тех, кто отдал за нас свои жизни», — добавил он.