ЛДПР подготовит инициативы в соцсфере по итогам прямой линии с Путиным

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовят по итогам прямой линии «Итоги года с Владимиром Путиным» пакет законопроектов с уклоном на социальную сферу, поддержку материнства и доступности жилья, заявил лидер ЛДПР, глава думской фракции Леонид Слуцкий.
«Мы готовим пакет законопроектов по итогам прямой линии с большим уклоном, если позволите так выразиться, с большим, серьезным уклоном на социальную сферу, на поддержку материнства и доступности жилья», — сказал Слуцкий журналистам по итогам прямой линии «Итоги года с Владимиром Путиным».
Парламентарий также поддержал инициативу главы государства об увеличении количества часов, которые ребенок проводит в яслях и детском саду.
«Мы, как любая политическая партия, существуем ради людей. 36 лет назад великий (Владимир — ред.) Жириновский создал ЛДПР ради людей, и их поддержка — наша главная задача, особенно сейчас, когда мы переживаем, может быть, главный момент истины в нашей постсоветской, нашей новейшей истории. Сегодня надо как никогда работать по поддержке людей, по нормализации миграционной политики, по преодолению демографического кризиса, по мерам социальной поддержки, особенно в сфере материнства и детства, по поддержке специальной военной операции, ветеранов СВО, их семей, семей тех, кто отдал за нас свои жизни», — добавил он.
Президент РФ в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут. Глава государства ответил более чем на 80 вопросов журналистов и россиян.