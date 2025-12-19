Гладков проработает вопрос компенсации утраченного второго жилье

В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, журналистка ГТРК «Белгород» Анна Рудченко отметила, что благодаря решению главы государства из федерального бюджета жители приграничья получают компенсацию за жилье, которое они потеряли из-за обстрелов ВСУ. Она подчеркнула, что ранее также выплачивалась компенсация и за второе утраченное жилье, сейчас же эту выплату отменили. Таким образом, журналистка попросила президента решить вопрос с компенсацией за второе утраченное жилье.