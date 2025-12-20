В Узбекистане может появиться тематический парк «Диснейленд»

На переговорах обсуждались будущие крупные проекты, ключевыми из которых стали создание креативного парка Cinema Park с преференциями для международных компаний и долгосрочная идея строительства собственного «Диснейленда». Ожидается, что подобный парк станет мощным драйвером для развития туризма не только в Узбекистане, но и во всём регионе Центральной Азии.