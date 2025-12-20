Ричмонд
В Узбекистане может появиться тематический парк «Диснейленд»

Vaib.uz (Узбекистан. 19 декабря). В Узбекистане всерьёз обсуждается возможность строительства тематического парка «Диснейленд». Об этом стало известно после встречи главы администрации президента Узбекистана Саиды Мирзиёевой с вице-президентом The Walt Disney, семикратным лауреатом премии «Эмми» Хаймой Вашингтоном.

Источник: Vaib.Uz

На переговорах обсуждались будущие крупные проекты, ключевыми из которых стали создание креативного парка Cinema Park с преференциями для международных компаний и долгосрочная идея строительства собственного «Диснейленда». Ожидается, что подобный парк станет мощным драйвером для развития туризма не только в Узбекистане, но и во всём регионе Центральной Азии.

«Совместно с голливудскими специалистами мы планируем подготовить новое поколение аниматоров, режиссёров и сценаристов. Господин Вашингтон проявил большой интерес к проводимым реформам в стране и выразил готовность поддержать наши инициативы. Мы выразили заинтересованность в открытии центральноазиатского представительства компании в Узбекистане и запуске телеканала с полноценным детским контентом на узбекском языке», — отметила Саида Мирзиёева.

Если проект получит поддержку и начнёт реализовываться, это станет историческим событием для страны и целого региона — впервые всемирно известный парк развлечений может появиться в Центральной Азии.