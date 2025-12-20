В Минэнерго объяснили отключения электричества изменением погоды

В Министерстве энергетики сообщили, что теперь в официальном Telegram-канале пресс-секретаря будут регулярно и оперативно публиковаться сообщения о плановых и внеплановых отключениях, ходе аварийно-восстановительных работ, а также о принимаемых мерах. Вся информация будет синхронизироваться с диспетчерской службой и оперативным штабом, работающим круглосуточно. Для жалоб и обращений откроют отдельный канал обратной связи.