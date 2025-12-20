Ричмонд
В Минэнерго объяснили отключения электричества изменением погоды

Vaib.uz (Узбекистан. 19 декабря). В последние дни в соцсетях активно распространяются жалобы узбекистанцев на регулярные отключения электричества. Люди выражают недовольство не только самими перебоями, но и тем, что зачастую не могут получить оперативную информацию о причинах отключений и сроках их устранения.

Источник: Vaib.Uz

На фоне растущего недовольства пресс-секретарь Министерства энергетики Дилдора Хашимова выступила с официальным заявлением и принесла извинения от лица ведомства за сложившуюся ситуацию.

По её словам, в последние дни на территории Узбекистана наблюдалось резкое ухудшение погодных условий — выпали осадки, резко похолодало, что привело к ряду неисправностей в инфраструктуре.

«Однако, независимо от обстоятельств, своевременно информировать население — наша прямая обязанность», — подчеркнула пресс-секретарь.

В Министерстве энергетики сообщили, что теперь в официальном Telegram-канале пресс-секретаря будут регулярно и оперативно публиковаться сообщения о плановых и внеплановых отключениях, ходе аварийно-восстановительных работ, а также о принимаемых мерах. Вся информация будет синхронизироваться с диспетчерской службой и оперативным штабом, работающим круглосуточно. Для жалоб и обращений откроют отдельный канал обратной связи.

«Электроэнергия — важнейший ресурс нашей жизни: безопасность, тепло, здоровье наших детей, нужды предпринимателей и всех нас в повседневной жизни. Поэтому недовольство населения вполне обосновано. Тысячи специалистов энергетической системы продолжают выполнять свою работу даже в холодную погоду. Однако информирование населения должно оставаться постоянной ответственностью и проявлением профессионализма. Мы услышали критику, сделаем выводы и приложим максимум усилий для улучшения ситуации», — отметила Дилдора Хашимова.