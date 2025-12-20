Ричмонд
Ташкентский хокимият опубликовал локации и время работы новогодних ёлок и праздничных мероприятий

Vaib.uz (Узбекистан. 19 декабря). В этом году Ташкент готовится к масштабным празднованиям Нового года: основные мероприятия пройдут с 25 декабря 2025 года по 10 января 2026 года ежедневно с 11:00 до 23:00 на площади перед Национальной библиотекой Узбекистана имени Алишера Навои.

Источник: Vaib.Uz

Кроме главной городской ёлки, праздничные локации появятся во всех районах столицы. В хокимияте опубликовали полный список адресов, где пройдут праздничные мероприятия, а также время их работы:

Юнусабадский район.

▪️Гастрономическая и туристическая улица Рихсилий (ТРЦ Yunusabad Gallery):

25 декабря — 10 января | 17:00—21:00.

Бектемирский район.

▪️ТРЦ Compass.

▪️Парк Coca-Cola Garden.

25 декабря — 10 января | 11:00—22:00.

Мирабадский район.

▪️Гастрономическая и туристическая улица Тараса Шевченко.

21 декабря — 4 января | 16:00—22:00.

Мирзо-Улугбекский район.

▪️Central Park.

25 декабря — 10 января | 11:00—22:00.

▪️Парк «Янги Узбекистон».

25 декабря — 10 января | 16:00—22:00.

Сергелийский район.

▪️Гастрономическая и туристическая улица вдоль улиц Согдиана и Джалойир.

▪️Парк отдыха «Янги Сергели».

25 декабря — 10 января | 11:00—22:00.

Алмазарский район.

▪️Парковка супермаркета Asia.uz (бывший кинотеатр Нукус).

25 декабря — 10 января | 16:00—22:00.

Учтепинский район.

▪️Площадь перед зданием хокимията Учтепинского района.

25 декабря — 5 января | 16:00—20:00.

Чиланзарский район.

▪️Парк культуры и отдыха Dream Park (имени Гафура Гуляма).

25 декабря — 10 января | 11:00—22:00.

▪️Площадь перед ледовым дворцом Humo Arena.

25 декабря — 10 января | 11:00—23:00.

▪️Парк Magic City.

20 декабря — 10 января | 11:00—23:00.

▪️Гастрономическая и туристическая улица Аль Хорезми.

25 декабря — 10 января | 11:00—22:00.

Шайхантахурский район.

▪️Парк Anhor Lokomotiv.

25 декабря — 10 января | 11:00—22:00.

▪️Парк Tashkent City.

21 декабря — 10 января | 11:00—23:00.

Яшнабадский район.

▪️Парк «Ашхабад».

25 декабря — 10 января | 11:00—20:00.

Яккасарайский район.

▪️Торговый комплекс NEXT.

25 декабря — 10 января | 16:00—22:00.

▪️Территория павильонов Комитета по межнациональным отношениям и делам соотечественников за рубежом.

25—30 декабря | 16:00—19:00.

Янгихаётский район.

▪️Гастрономическая и туристическая улица Мехригиё.

25 декабря — 10 января | 11:00—22:00.