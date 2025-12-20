Ташкентский хокимият опубликовал локации и время работы новогодних ёлок и праздничных мероприятий

Кроме главной городской ёлки, праздничные локации появятся во всех районах столицы. В хокимияте опубликовали полный список адресов, где пройдут праздничные мероприятия, а также время их работы:
Юнусабадский район.
▪️Гастрономическая и туристическая улица Рихсилий (ТРЦ Yunusabad Gallery):
25 декабря — 10 января |
Бектемирский район.
▪️ТРЦ Compass.
▪️Парк Coca-Cola Garden.
25 декабря — 10 января |
Мирабадский район.
▪️Гастрономическая и туристическая улица Тараса Шевченко.
21 декабря — 4 января |
Мирзо-Улугбекский район.
▪️Central Park.
25 декабря — 10 января |
▪️Парк «Янги Узбекистон».
25 декабря — 10 января |
Сергелийский район.
▪️Гастрономическая и туристическая улица вдоль улиц Согдиана и Джалойир.
▪️Парк отдыха «Янги Сергели».
25 декабря — 10 января |
Алмазарский район.
▪️Парковка супермаркета Asia.uz (бывший кинотеатр Нукус).
25 декабря — 10 января |
Учтепинский район.
▪️Площадь перед зданием хокимията Учтепинского района.
25 декабря — 5 января |
Чиланзарский район.
▪️Парк культуры и отдыха Dream Park (имени Гафура Гуляма).
25 декабря — 10 января |
▪️Площадь перед ледовым дворцом Humo Arena.
25 декабря — 10 января |
▪️Парк Magic City.
20 декабря — 10 января |
▪️Гастрономическая и туристическая улица Аль Хорезми.
25 декабря — 10 января |
Шайхантахурский район.
▪️Парк Anhor Lokomotiv.
25 декабря — 10 января |
▪️Парк Tashkent City.
21 декабря — 10 января |
Яшнабадский район.
▪️Парк «Ашхабад».
25 декабря — 10 января |
Яккасарайский район.
▪️Торговый комплекс NEXT.
25 декабря — 10 января |
▪️Территория павильонов Комитета по межнациональным отношениям и делам соотечественников за рубежом.
Янгихаётский район.
▪️Гастрономическая и туристическая улица Мехригиё.
25 декабря — 10 января |