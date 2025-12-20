Ташкентский хокимият опубликовал локации и время работы новогодних ёлок и праздничных мероприятий

Vaib.uz (Узбекистан. 19 декабря). В этом году Ташкент готовится к масштабным празднованиям Нового года: основные мероприятия пройдут с 25 декабря 2025 года по 10 января 2026 года ежедневно с 11:00 до 23:00 на площади перед Национальной библиотекой Узбекистана имени Алишера Навои.