Республиканский молодежный форум «Войти в IT» пройдет в Минске 22 декабря

Конкурс проводился в три тура. До 21 ноября БРСМ провел сбор заявок на участие, в этом году их поступило 269, после чего до 5 декабря был проведен областной (Минский городской) отбор, по итогам которого лучшие молодежные интернет-ресурсы были представлены на рассмотрение жюри финального тура. Основными критериями оценки стали статистические данные, визуальное оформление, оригинальность и уникальность материалов. Организатором республиканского молодежного форума «Войти в IT» выступает БРСМ при поддержке Министерства образования. -0-