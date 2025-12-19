Республиканский молодежный форум «Войти в IT» пройдет в Минске 22 декабря

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский молодежный форум «Войти в IT» пройдет на базе Центра корпоративного обучения «H-holding» в Минске 22 декабря, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела информационных и цифровых коммуникаций ЦК БРСМ Анжелика Явных.
Молодежный форум объединит порядка 100 участников — актив БРСМ, администраторов интернет-сообществ, начинающих IT-специалистов, молодых блогеров и web-журналистов из всех уголков Беларуси.
Ежегодно форум становится площадкой для обмена опытом в сфере развития информационно-коммуникативных технологий и содействует их эффективному использованию в Беларуси посредством вовлечения молодежи в активную деятельность в интернет-пространстве. Планируется рассмотреть вопросы привлечения молодежной аудитории в конструктивные социальные медиа, продвижения проектов в онлайн, использования нейросетей и искусственного интеллекта, а также провести практикум по совершенствованию искусства ведения прямых эфиров.
Во время форума пройдет торжественная церемония вручения ежегодной «Интернет-премии БРСМ». Она будет вручена в корпоративных номинациях территориальным организациям БРСМ, а также в общих номинациях активистам Союза молодежи, которые наиболее ярко развивают интернет-ресурсы и популяризируют деятельность организации на личных страницах.
Конкурс проводился в три тура. До 21 ноября БРСМ провел сбор заявок на участие, в этом году их поступило 269, после чего до 5 декабря был проведен областной (Минский городской) отбор, по итогам которого лучшие молодежные интернет-ресурсы были представлены на рассмотрение жюри финального тура. Основными критериями оценки стали статистические данные, визуальное оформление, оригинальность и уникальность материалов. Организатором республиканского молодежного форума «Войти в IT» выступает БРСМ при поддержке Министерства образования. -0-