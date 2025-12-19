Самарские власти помогут многодетной семье после обращения к Путину

САМАРА, 19 дек — РИА Новости. Власти Самарской области помогут семье из Чапаевска оформить статус многодетной после обращения главы семейства к президенту РФ Владимиру Путину, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
В пятницу во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» главе государства зачитали обращение многодетного отца из Чапаевска. Максим Волков пожаловался на рост цен и нехватку зарплаты в 50 тысяч рублей для того, чтобы обеспечивать семью.
«В ходе эфира был озвучен вопрос от многодетного отца из Чапаевска, который сообщил, что его зарплаты не хватает на содержание семьи. Сразу же дал поручение коллегам уточнить информацию, узнать, какие меры поддержки оказываются. Выяснилось, что третий ребенок родился недавно, но семья статус многодетной не оформляла. Дал поручение помочь с этим вопросом», — написал Федорищев на платформе Max.
Губернатор добавил, что все обращения жителей Самарской области, поступившие на прямую линию президента, будут отработаны.