Самарские власти помогут многодетной семье после обращения к Путину

«В ходе эфира был озвучен вопрос от многодетного отца из Чапаевска, который сообщил, что его зарплаты не хватает на содержание семьи. Сразу же дал поручение коллегам уточнить информацию, узнать, какие меры поддержки оказываются. Выяснилось, что третий ребенок родился недавно, но семья статус многодетной не оформляла. Дал поручение помочь с этим вопросом», — написал Федорищев на платформе Max.