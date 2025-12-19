Раскрыты сильные ограничения в креативности генеративных систем ИИ

В качестве «задания» для этой мастерской ученые подготовили сто описаний очень непохожих друг на друга изображений, которые были найдены в глобальной сети при помощи еще одного алгоритма. Эти описания были переданы в генератор изображений, который подготовил изображения на базе этого запроса и направил их модели LLaVA. Она, в свою очередь, выработала текстовые описания сгенерированных картинок и передала их назад алгоритму Stable Diffusion, что запустило новый цикл генерации изображений.