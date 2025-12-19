В СНГ планируется на регулярной основе объявлять тематические года в туристической сфере

«Проектом положения предусматривается, что тематика года будет выдвигаться государством — участником СНГ на календарный год в период его председательства в Совете по туризму. Проведение тематического года будет осуществляться в соответствии с планом мероприятий, таким образом предложенный проект положения позволит сформировать единый порядок выдвижения, объявления и проведения тематического года в сфере туризма Содружества», — рассказал Алексей Сазонов.