В СНГ планируется на регулярной основе объявлять тематические года в туристической сфере

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта положения о проекте государств — участников СНГ «Тематический год в туристической сфере Содружества» состоялось 18 декабря в Минске в режиме видео-конференц-связи. Об этом БЕЛТА сообщили в Исполнительном комитете СНГ.
Участие в нем приняли эксперты из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ.
Директор департамента по сотрудничеству в политической, гуманитарной и социальной сферах Исполнительного комитета СНГ Алексей Сазонов отметил, что инициатива объявления в туристической сфере Содружества тематических годов принадлежит России. Инициатива была рассмотрена на заседании Совета по туризму государств — участников СНГ, который одобрил в целом предложенный российской стороной проект положения о тематическом годе.
«Проект документа предусматривает внедрение практики ежегодного объявления в туристической сфере СНГ тематического года, что, по мнению разработчиков, позволит вывести на новый уровень развитие сотрудничества государств СНГ в области туризма, а также станет одним из эффективных способов привлечения внимания к потенциалу определенного направления в туризме», — отметил Алексей Сазонов.
В качестве пилотного проекта 2025−2026 годы в Содружестве были объявлены годами Горного туризма. И по итогам нынешнего года можно констатировать, что эта тематика успешно продвигалась на различных международных туристических площадках СНГ. Были выработаны новые рекомендации по развитию горного туризма, обозначены перспективы развития, что в значительной мере позволило привлечь внимание к такому виду отдыха.
«Проектом положения предусматривается, что тематика года будет выдвигаться государством — участником СНГ на календарный год в период его председательства в Совете по туризму. Проведение тематического года будет осуществляться в соответствии с планом мероприятий, таким образом предложенный проект положения позволит сформировать единый порядок выдвижения, объявления и проведения тематического года в сфере туризма Содружества», — рассказал Алексей Сазонов.
В ходе заседания был доработан проект положения о тематическом годе, который будет направлен на внутригосударственное согласование, после чего в установленном порядке будет внесен на рассмотрение Совета глав правительств СНГ. -0-