Госавтоинспекция Ростовской области усилит контроль на дорогах в выходные

Госавтоинспекция Ростовской области с вечера пятницы, 19 декабря, перейдет на усиленный режим работы и будет активно дежурить всю субботу и воскресенье, чтобы снизить число ДТП. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
— Основная цель проводимых мероприятий — минимизация рисков дорожно-транспортных происшествий и обеспечение безопасности на дорогах региона, — написали в ведомстве.
В выходные обещают рейды и профилактические проверки на дорогах города и области. Особое внимание уделят водителям, которые садятся за руль в состоянии опьянения.
Также инспекторы будут выборочно проверять транспорт, контролировать скорость и правила перевозки пассажиров, в том числе детей. В Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать ПДД и пристегиваться ремнями.
