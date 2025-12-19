Ричмонд
Госавтоинспекция Ростовской области усилит контроль на дорогах в выходные

С вечера пятницы в Ростовской области начнутся рейды ГИБДД.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Ростовской области с вечера пятницы, 19 декабря, перейдет на усиленный режим работы и будет активно дежурить всю субботу и воскресенье, чтобы снизить число ДТП. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

— Основная цель проводимых мероприятий — минимизация рисков дорожно-транспортных происшествий и обеспечение безопасности на дорогах региона, — написали в ведомстве.

В выходные обещают рейды и профилактические проверки на дорогах города и области. Особое внимание уделят водителям, которые садятся за руль в состоянии опьянения.

Также инспекторы будут выборочно проверять транспорт, контролировать скорость и правила перевозки пассажиров, в том числе детей. В Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать ПДД и пристегиваться ремнями.

В Батайске объявили траур.

19 декабря в Батайске объявили днем траура в связи с трагическими событиями после атаки БПЛА (подробности).

