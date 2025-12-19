«Остаются буквально мелочи»: реконструкцию улицы Пугачева в Уфе обещают завершить 1 сентября 2026 года

В мэрии Уфы прошел брифинг, посвященный реконструкции улицы Пугачева. На вопросы журналистов ответили начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений городской администрации Константин Паппе и заместитель начальника управления по производству АО «Башкиравтодор» Артур Асаев.
На запрос о сроках завершения всех работ Константин Паппе ответил, что планируется завершить их к 1 сентября 2026 года, чтобы к началу нового учебного года дорога была полностью готова.
Артур Асаев, в свою очередь, сообщил, что строительный сезон 2025 года завершается, но некоторые работы на объекте продолжаются. Он отметил, что основные сложности уже пройдены, монтаж инженерных коммуникаций практически завершен.
— Остаются буквально мелочи, — заявил Асаев.
