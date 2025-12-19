Глава Бобруйска: от каждого вложенного рубля надо получить максимальный эффект для города

По словам Максим Гурина, задачи стоят достаточно напряженные и есть потенциал для их выполнения. «В программе социально-экономического развития, в инвестиционной программе на пятилетку и для города Бобруйска есть определенные маркеры. И в сфере здравоохранения, и в образовательной отрасли мы будем развиваться. Хотел бы особо подчеркнуть, что задача и власти, и каждого горожанина, каждого члена трудового коллектива — понимать важность и значимость (последующей работы. — Прим. БЕЛТА). На это обращал внимание Президент сегодня неоднократно. Мы должны делать все для того, чтобы сделать жизнь лучше. Мы должны быть единой командой, прилагать все усилия каждый на своем трудовом месте и внести в общую копилку свой вклад», — отметил он.