Глава Бобруйска: от каждого вложенного рубля надо получить максимальный эффект для города

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. От каждого вложенного рубля надо получить максимальный эффект для города. Такую задачу видит для себя председатель Бобруйского горисполкома, делегат VII Всебелорусского народного собрания Максим Гурин. Об этом он рассказал в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.
Выступление Президента Лукашенко на втором заседании седьмого Всебелорусского народного собрания.
«Вчера глава государства говорил, и сегодня это звучало, что основа основ — экономика. Это основа развития, основа жизни, основа развития регионов. И в программе (социально-экономического развития. — Прим. БЕЛТА) также определены основные приоритеты, начиная от демографической безопасности, развития регионов, цифровизации, обороноспособности страны и заканчивая туристической отраслью», — сказал Максим Гурин, добавив, что эти важнейшие приоритеты также касаются и Бобруйска.
«Сегодня также прозвучало, что есть программа ускоренного развития 80+, в которую входит наш город. И для нас это крайне важно — сделать шаг вперед и добиться еще более высокой динамики, сделать город более современным, более комфортным для жизни горожан, многочисленных гостей. Для меня как руководителя исполкома важнейшая задача — от каждого рубля, вложенного в экономику, сделать максимальный эффект для нашего города», — добавил председатель горисполкома.
По словам Максим Гурина, задачи стоят достаточно напряженные и есть потенциал для их выполнения. «В программе социально-экономического развития, в инвестиционной программе на пятилетку и для города Бобруйска есть определенные маркеры. И в сфере здравоохранения, и в образовательной отрасли мы будем развиваться. Хотел бы особо подчеркнуть, что задача и власти, и каждого горожанина, каждого члена трудового коллектива — понимать важность и значимость (последующей работы. — Прим. БЕЛТА). На это обращал внимание Президент сегодня неоднократно. Мы должны делать все для того, чтобы сделать жизнь лучше. Мы должны быть единой командой, прилагать все усилия каждый на своем трудовом месте и внести в общую копилку свой вклад», — отметил он.
«Чтобы развивалась социальная сфера, мы должны развивать экономику. Мы должны увеличивать промышленный потенциал, объем производства промышленной продукции, поэтому также запланирован ряд инвестиционных проектов, модернизаций наших крупнейших производств, техническое перевооружение всех предприятий, которые находятся на территории города. Планы есть, задачи есть», — сказал Максим Гурин, добавив, что емкие выступления Президента на ВНС, его житейская мудрость не оставили равнодушными делегатов и всех белорусов. -0-