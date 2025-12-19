Shot: Более 200 рейсов задержали и отменили в Дубае из-за потопа

В Международном аэропорту Дубая задержали и отменили 214 рейсов в связи с потопом, вызванным ливнями с грозами. Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщил Shot.
По данным журналистов, сейчас в аэропорту задержано 159 рейсов на прибытие, 46 — на вылет и еще девять рейсов были отменены. Из них 24 перелета связаны с Россией.
— Сейчас семь дубайских рейсов задерживаются на вылет: четыре из Москвы, два из Казани и один из Новосиба. Один — из Сочи — отменили. На прилет из Дубая в РФ задержано 16 рейсов: шесть в Москву, три в Сочи, два в Питер, два в Казань, и по одному в Краснодар, Новосиб и Екатеринбург, — передает Telegram-канал.
В тот же день СМИ сообщили, что в Дубае спустя несколько дней ливней и песчаной бури появились масштабные подтопления. В результате многим местным жителям пришлось перейти на удаленную работу, а туристам — передвигаться по дорогам по колено в воде. Кроме того, российские путешественники пожаловались на сложности с заказом такси и на задержку рейсов. В результате стихийного бедствия несколько городских парков и пляжей временно закрыли. Сейчас коммунальные службы активно откачивают воду с улиц города.