Кто в Молдове всех богаче: Пока население Молдовы с трудом оплачивает счета, высокие тарифы принесли госпредприятиям сотни миллионов прибыли

В первой половине 2025 года наибольшую прибыль среди предприятий, находящихся под контролем государства, получили компании энергетического сектора.

Источник: Комсомольская правда

Высокие тарифы обеспечили госпредприятиям Молдовы сотни миллионов прибыли.

Пока население платит по счетам, госсектор энергетики ставит финансовые рекорды. По данным Минфина за первую половину 2025 года, самые прибыльные госкомпании — именно энергетические:

SA Energocom: Чистая прибыль составила 394,8 млн леев (рост на 20%). Доходы от продаж подскочили до 10,4 млрд леев. Если темп сохранится, Energocom станет первой молдавской компанией с годовым доходом более 1 млрд евро.

FEE Nord: Вышла на второе место с прибылью в 311,9 млн леев. Примечательно, что еще год назад компания была глубоко убыточной (-167,9 млн леев).

Фактически, за счет высоких тарифов на газ и свет государственные посредники не просто покрыли свои дыры, но и начали аккумулировать гигантские суммы, в то время как власти подают это как «эффективный менеджмент».

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Все, что надо знать о «демократических» принципах в Молдове: Если бы не победили Майя Санду и ПАС, выборы проводили бы до тех пор, пока «западные партнеры» не получили нужный результат.

От избирателей, живущих тут, в Молдове, ничего не зависит (далее…).

Жесть у жителей Молдовы при покупке новых сим-карт для телефонов: Начинают сыпаться криминальные чаты с наркотиками, порнографией, криптовалютой и секс-услугами — за это можно получить тюремный срок.

У людей появляется масса каких-то совершенно чужих контактов незнакомых пользователей (далее…).

В Молдове педагогам зарплаты не повысят: Министр финансов укоряет учителей, что те получают мизерные оклады, отнимая бюджетные ресурсы у детей.

Педагогам долго придется ждать повышения зарплат (далее…).

