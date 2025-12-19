Кто в Молдове всех богаче: Пока население Молдовы с трудом оплачивает счета, высокие тарифы принесли госпредприятиям сотни миллионов прибыли

Высокие тарифы обеспечили госпредприятиям Молдовы сотни миллионов прибыли.
Пока население платит по счетам, госсектор энергетики ставит финансовые рекорды. По данным Минфина за первую половину 2025 года, самые прибыльные госкомпании — именно энергетические:
SA Energocom: Чистая прибыль составила 394,8 млн леев (рост на 20%). Доходы от продаж подскочили до 10,4 млрд леев. Если темп сохранится, Energocom станет первой молдавской компанией с годовым доходом более 1 млрд евро.
FEE Nord: Вышла на второе место с прибылью в 311,9 млн леев. Примечательно, что еще год назад компания была глубоко убыточной (-167,9 млн леев).
Фактически, за счет высоких тарифов на газ и свет государственные посредники не просто покрыли свои дыры, но и начали аккумулировать гигантские суммы, в то время как власти подают это как «эффективный менеджмент».
