Прокуратура помогла РНПЦ онкологии наказать подрядчика за срыв сроков стройработ

Прокурор Минского района обратился в экономический суд с исковым заявлением в интересах онкоцентра о взыскании с подрядной организации неустойки за нарушение сроков выполнения строительных работ, сообщает prokuratura.gov.by.
Между Республиканским научно-практическим центром онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова и коммерческой организацией был заключен договор строительного подряда. Были определены сроки выполнения работ.
«Между тем, подрядная организация нарушила принятые на себя обязательства — превысила установленный договором срок выполнения строительных работ на 23 дня, что повлекло нарушение сроков сдачи объекта строительства в эксплуатацию», — говорится в сообщении.
Таким образом, подрядчику предлагалось уплатить неустойку в досудебном порядке. Но претензионные письма остались без рассмотрения.
В результате, прокуратура Минского района в интересах госучреждения предъявила в экономический суд Минска исковое заявление о взыскании с коммерческой организации неустойки в сумме свыше 6 тысяч рублей. Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме.
