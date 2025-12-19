Челябинский «Трактор» с тренером Корешковым уступил «Металлургу» 4:7

«Трактор» не смог реализовать подавляющее большинство своих моментов.
Челябинский «Трактор» в первом матче с новым главным тренером Евгением Корешковым проиграл принципиальному сопернику магнитогорскому «Металлургу» 4:7. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, наблюдающий за матчем.
«Болельщики пришли на матч с надеждой, что после перезагрузки тренерского штаба и прихода на тренерский мостик нового главного тренера Евгения Корешкова его нестандартные принципы организации игры сработают. Но что-то пошло не так: хотя челябинцы временами оказывали временами очень мощное давление на ворота соперников и превосходили соперников по броскам, магнитогорцы просто гениально использовали свои моменты», — передает корреспондент.
На восьмой минуте счет в большинстве открыл «Трактор»: хорошая комбинация позволила Дер-Аргучинцеву совершить бросок в пустой угол на дальней штанге. Но челябинцы радовались недолго: на 18-й минуте Сергей Толчинский сделал классную передачу на Барака Дерека, и тот отправил шайбу низом в ворота — 1:1. Первый период завершился равным счетом, несмотря на почти двукратное превосходство челябинцев по броскам в створ — 12 к 7.
В самом начале второго периода гости вышли вперед: Егор Яковлев совершил мощный бросок из-под защитника — 1:2. На вскоре атака хозяев три в один — и Андрей Никонов с передачи Джордана Гросса добил шайбу — 2:2. А дальше для болельщиков «Трактора» начался кошмар, хорошо знакомый по последним четырем матчам перед длинной паузой. Шайбы в ворота челябинцев поочередно забивают Сергей Толчиснкий на 28-й минуте (быстрое добивание), на 30-й в большинстве Дмитрий Силантьев (на пустой угол) и на 33-й — Валерий Орехов (досадный отскок за спину Сергею Мыльникову). После этого «Трактор» сменил голкипера на Савелия Шерстнева. Счет по итогам периода — 2:5, хотя «Трактор» по-прежнему превосходит соперников по броскам в створ.
Автором одного из голов стал Михаил Григоренко.
Третий период игра как будто успокоилась и шла на равных. Но «Трактор» снова подарил болельщикам надежду на 49-й минуте. Михаил Григоренко отправил шайбу точно в дальний угол с усов — 3:5. Но счастье было недолгим — на 53-й минуте Силантьев совершил мощный бросок от синей линии — 3:6. Качели продолжились: на 57-й минуте Виталий Кравцов совершил бросок сходу после передачи из-за ворот от Василия Глотова — 4:6. Наконец, в финале Роман Канцеров забивает в пустые ворота «Трактора» — 4:7. Черная серия челябинцев продолжается, несмотря на приход нового главного тренера.