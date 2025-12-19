Челябинский «Трактор» с тренером Корешковым уступил «Металлургу» 4:7

В самом начале второго периода гости вышли вперед: Егор Яковлев совершил мощный бросок из-под защитника — 1:2. На вскоре атака хозяев три в один — и Андрей Никонов с передачи Джордана Гросса добил шайбу — 2:2. А дальше для болельщиков «Трактора» начался кошмар, хорошо знакомый по последним четырем матчам перед длинной паузой. Шайбы в ворота челябинцев поочередно забивают Сергей Толчиснкий на 28-й минуте (быстрое добивание), на 30-й в большинстве Дмитрий Силантьев (на пустой угол) и на 33-й — Валерий Орехов (досадный отскок за спину Сергею Мыльникову). После этого «Трактор» сменил голкипера на Савелия Шерстнева. Счет по итогам периода — 2:5, хотя «Трактор» по-прежнему превосходит соперников по броскам в створ.