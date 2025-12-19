Делегат о ВНС: знаковое событие и программные векторы перспективного развития

Программой определено семь приоритетов пятилетки. Первый приоритет — национальная демографическая безопасность, то есть сохранение населения, укрепление здоровья нации и поддержка семьи. Второй — развитие человеческого потенциала, качественное образование, воспитание гармоничной и патриотичной личности. Третий — создание качественной и удобной среды для жизни. Четвертым приоритетом в программе указан рост конкурентоспособности, ускорение технологического развития и цифровая трансформация. Пятым — сильные регионы, шестым — укрепление обороноспособности государства и развитие оборонного сектора экономики, седьмым — реализация туристического потенциала. Под каждый приоритет поставлены конкретные задачи.