Делегат о ВНС: знаковое событие и программные векторы перспективного развития

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в обращении с Посланием к белорусскому народу и парламенту четко определил перспективные направления развития страны. Важность этого отметил журналистам заместитель председателя Витебского облисполкома Вячеслав Дурнов, который принял участие во втором заседании седьмого Всебелорусского народного собрания, сообщает БЕЛТА.
По мнению Вячеслава Дурнова, заседание ВНС стало знаковым событием для жителей страны и для государства. В выступлении Президента и принятой Программе социально-экономического развития на предстоящие пять лет обозначены конкретные векторы дальнейших действий.
Заместитель председателя облисполкома поделился, что атмосфера работы во время заседания была конструктивной и очень дружественной, поскольку действительно собрались единомышленники, которые высказывали свои мнения, делились достижениями, планами и настроены на дальнейшее развитие страны.
При этом заместитель председателя подчеркнул, что во главе угла, как и сказал об этом глава государства, должен находиться человек.
Вячеслав Дурнов считает важным, что в принятой Программе социально-экономического развития огромное внимание уделено развитию регионов, это будет одним из приоритетов на предстоящую пятилетку. И хотя сделано очень много, впереди — огромная работа по реализации направлений программы.
Делегат обратил внимание, что пятилетняя программа имеет комплексный характер, она четко структурирована, определены приоритеты и механизмы их реализации.
Программой определено семь приоритетов пятилетки. Первый приоритет — национальная демографическая безопасность, то есть сохранение населения, укрепление здоровья нации и поддержка семьи. Второй — развитие человеческого потенциала, качественное образование, воспитание гармоничной и патриотичной личности. Третий — создание качественной и удобной среды для жизни. Четвертым приоритетом в программе указан рост конкурентоспособности, ускорение технологического развития и цифровая трансформация. Пятым — сильные регионы, шестым — укрепление обороноспособности государства и развитие оборонного сектора экономики, седьмым — реализация туристического потенциала. Под каждый приоритет поставлены конкретные задачи.
Всебелорусское народное собрание проводится с 1996 года. Это высший представительный орган народовластия Республики Беларусь. Решения ВНС являются обязательными для исполнения и могут отменять правовые акты, иные решения государственных органов и должностных лиц, противоречащие интересам национальной безопасности, за исключением актов судебных органов. -0-