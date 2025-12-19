Роман с Козловским, любовь с женатым и конфликт с отцом: Елизавете Боярской — 40

Елизавета Михайловна Боярская — российская актриса театра, кино и телевидения.
В субботу, 20 декабря 2025, исполняется 40 лет одной из самых талантливых и противоречивых российских актрис — Елизавете Боярской. Дочь легендарного Михаила Боярского прошла путь от «дочки мушкетера» до заслуженной артистки России. За ее плечами — десятки ролей в кино и театре, скандальный роман, из-за которого распался чужой брак и публичный конфликт с отцом. Подробнее — в материале URA.RU.
Детство Боярской: от нелюбви к сцене до курса Льва Додина.
Елизавета Михайловна Боярская родилась 20 декабря 1985 года в Ленинграде. Казалось бы, судьба дочери двух народных артистов — Михаила Боярского и Ларисы Луппиан — предопределена. Но сама Лиза в детстве терпеть не могла театр. Она призналась, что папина популярность была, скорее, минусом: хотелось просто побыть с отцом, а его разрывали на части поклонники.
Вместо репетиций девочка 13 лет посвятила танцам — классическим и джазовым, окончила модельную школу, а в выпускном классе Второй Санкт-Петербургской гимназии имени Александра I всерьез планировала поступать на пиар-отделение журфака СПбГУ. В школе училась посредственно, но за последние годы подтянулась благодаря репетиторам и овладела английским и немецким.
Все изменилось после посещения открытия учебного театра «На Моховой» и нескольких спектаклей Театра имени Ленсовета. Елизавета вспоминала, как на сцену выходили студенты в трико и юбочках, смотрящие на жизнь с оптимизмом, — и она поняла, что хочет к ним. За несколько месяцев подготовилась к поступлению в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Родители не отговаривали, но предупредили обо всех подводных течениях профессии.
При поступлении абитуриентку экзаменовали целый час — в три раза дольше других. Фамилия Боярская сыграла роль: комиссии было интересно, какая дочка у мушкетера. Несмотря на пристальное внимание, Елизавета поступила на курс к самому Льву Додину — одному из величайших режиссеров современности. Во время учебы получала президентскую стипендию и окончила институт в 2007 году. Однокурсником был Данила Козловский, с которым впоследствии случился роман.
Личная жизнь Елизаветы Боярской.
«Ромео и Джульетта» с Козловским и неодобрение отца.
Данила Козловский — российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер.
Первые разговоры о личной жизни Елизаветы вспыхнули во время учебы. Красивую пару с Данилой Козловским окрестили «Ромео и Джульеттой» театрального вуза. Однако не все поддержали союз. Ходили слухи, что отец считал Козловского неподходящей партией для дочери. Отношения молодых людей завершились разрывом. Позже оба актера пришли работать в один театр — Малый драматический театр (Театр Европы), где играют до сих пор.
Следующим избранником стал Сергей Чонишвили, но этот роман также не получил благословения Михаила Сергеевича из-за значительной разницы в возрасте. Подобная участь постигла и отношения с актером Павлом Поляковым.
Особый интерес публики вызвали совместные проекты Боярской с Константином Хабенским. После «Адмирала» и «Иронии судьбы. Продолжение» поклонники были уверены, что между артистами вспыхнул роман, однако сами актеры не подтверждали слухов.
Скандальная любовь: как Боярская увела Матвеева у жены.
Елизавета Боярская и Максим Матвеев — актеры, состоящие в браке.
Летом 2009 года на съемках фильма «Не скажу» Елизавета встретила Максима Матвеева, звезду «Стиляг». Она призналась в интервью Светлане Бондарчук: «Когда увидела его, остолбенела, все вспыхнуло. Пробы или не пробы — было уже все равно, лишь бы понять, кто этот человек».
Проблема заключалась в том, что Максим в тот момент был женат на актрисе Яне Сексте, известной по работе в «Табакерке». Пара долго скрывала отношения. Через год Матвеев расстался с Яной. У супругов не было детей, и развод прошел формально мирно. Летом 2010 года Максим и Елизавета поженились в Санкт-Петербурге в узком кругу.
Яна Сексте позже делилась, что это была прекрасная, чудесная история, которая затем стала драматичной, болезненной, чудовищной для всех, кто в нее попал. Несмотря на скандальное начало, брак Боярской и Матвеева длится уже 15 лет. У пары двое сыновей: Андрей (родился 7 апреля 2012 года) и Григорий (5 декабря 2018 года).
Михаил Боярский подарил молодоженам квартиру в Санкт-Петербурге. Однако Максим до 2019 года жил и работал в Москве, а Елизавета оставалась в родном городе, где у нее театр и семья. Слухи о разводе регулярно появлялись в СМИ, но супруги их опровергали. Лишь в 2019 году Матвеев окончательно перебрался к семье в Петербург.
От «Адмирала» до «Великой»: карьера Боярской в кино.
С 2006 года Боярская — актриса Малого драматического театра (Театра Европы) в Санкт-Петербурге.
Дебют Боярской в кино состоялся в 2001 году — эпизод в сериале «Агент национальной безопасности 3». В 15 лет она снялась по звонку незнакомого человека, но работа не понравилась. Родители не настаивали. В 2004-м появилась в немецком фильме Оливера Хиршбигеля «Бункер» в роли медсестры.
Первой заметной работой стала роль Тани в фильме Василия Чигинского «Первый после Бога» (2005), за которую получила премию «MTV Россия» в номинации «Прорыв года». Популярность принесли «Парк советского периода» (2006) и «Ирония судьбы. Продолжение» (2007) Тимура Бекмамбетова, где партнерами были Константин Хабенский и Сергей Безруков.
Планировалось, что Боярская сыграет дочь д’Артаньяна в фильме «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини», но она отказалась: одновременно снималась в «Адмирале» и 12-серийном фильме «Я вернусь». К тому же сценарий о мушкетерах ей был не интересен. Роль досталась Лянке Грыу.
В 2008 году сыграла Анну Тимиреву — возлюбленную адмирала Александра Колчака в фильме «Адмиралъ». Это была женщина такой силы, воли, широкой души, что актриса признавалась: не стою ее ногтя. Когда она жила образом Анны, испытывала гармонию — это ее время, ее эпоха, ее отношение к любви. За роль получила премию «MTV Россия» в номинации «Лучшая женская роль» и независимую молодежную премию «Триумф» (2008).
В 2011 году вышло сразу несколько картин: историческая драма «Петр Первый. Завещание», где сыграла молдавскую княжну Марию Кантемир (за что получила орден Почета Молдовы), и комедийная мелодрама «Пять невест». За роль в фильме «Не скажу» (совместно с Максимом Матвеевым) получила премию кинофестиваля «Дух Огня» в номинации «Лучший актерский ансамбль». Правда, в том же 2011-м удостоилась премии «Золотой дятел» за сомнительные достижения в области кино как худшая актриса года.
В 2017 году исполнила главную роль в сериале Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского», где партнером был муж Максим Матвеев. Почти девять месяцев они изображали пару в неврастенических отношениях. Работа оказалась эмоционально затратной — Боярская почти год после этого нигде не снималась. Зато получила премию «Золотой орел» (2018) в номинации «Лучшая женская роль на телевидении».
В 2021-м сыграла флейтистку Веру Преображенскую в военном сериале Александра Котта «Седьмая симфония» о произведении Дмитрия Шостаковича. Елизавета сама исполнила почти все партии флейты — на курсе Льва Додина научилась играть на этом инструменте. Как петербурженка, она считала роль особенно значимой: многие члены ее семьи пережили блокаду Ленинграда.
В 2023 году появилась в роли Екатерины II во втором сезоне сериала «Великая. Золотой век», заменив Юлию Снигирь. В октябре 2024-го вышел семейный фильм «Малышарики. День рождения» — очередная совместная работа с Константином Хабенским.
Скандалы Елизаветы Боярской и критика: от обнаженки до долгов за «коммуналку».
Елизавета Боярская появилась на премьере фильма «Мастер и Маргарита» по одноименному роману Михаила Булгакова 23 января 2024 года.
В июне 2022 года вышел сериал «Без правил», где Боярская сыграла одну из главных ролей. В Сети были опубликованы кадры, на которых актриса предстала в обнаженном виде. Фанаты сравнили скандал с резонансом вокруг Кристины Асмус в фильме «Текст». Зрители посчитали, что таким образом актрисы пытаются привлечь внимание к проекту.
Летом 2024 года Боярская и Матвеев оказались в центре бытового скандала: на них подали в суд из-за долга за коммунальные услуги по московской квартире. Задолженность составила более 26 тысяч рублей за электричество, воду и газ с апреля по июнь 2023 года. Семья проживает в Санкт-Петербурге, в московскую квартиру заглядывает нечасто. Суд постановил взыскать сумму в полном объеме. Впрочем, как уточняется, супруги уже погасили задолженность.
Еще один скандал случился в июле 2025 года. Елизавета посетила благотворительный прием в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге, выбрав для выхода длинное синее платье свободного кроя. Наряд несколько дней обсуждали в Сети, называя одним из самых неудачных за последние годы. Основные претензии: мятая ткань выглядит неаккуратно, а фасон не подчеркивает фигуру актрисы.
Награды и признание Елизаветы Боярской.
В 2018 году Боярская получила почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».
За почти 25 лет в профессии Елизавета Боярская собрала внушительную коллекцию наград:
2006 — «Золотой софит» за дебют в «Короле Лире»2006 — премия «MTV Россия» «Прорыв года»2008 — «Триумф»2009 — «MTV Россия» «Лучшая женская роль» за «Адмирала»2011 — «Дух Огня» «Лучший актерский ансамбль»2011 — орден Почета Молдовы2014 — «Хрустальная Турандот»2014 — Царскосельская художественная премия2015 — Российская национальная актерская премия имени Андрея Миронова «Фигаро»2016 — Санкт-Петербургская независимая актерская премия имени Владислава Стржельчика2018 — «Золотой орел» за роль на телевидении2018 — звание заслуженной артистки России2023 — «Золотой софит» за роль Аркадиной в «Чайке»2024 — «Золотая маска» за лучший актерский дуэт.
Фильмография Елизаветы Боярской: главные роли.
За 24 года в кино Елизавета Боярская снялась в более чем 70 проектах. Среди главных работ:
2001 — «Агент национальной безопасности 3» (дебют)2004 — «Бункер» (медсестра Эрна)2005 — «Первый после Бога» (Таня)2006 — «Парк советского периода» (Алена Волкова)2006 — «Грозовые ворота» (Александра)2007 — «Ирония судьбы. Продолжение» (Надя)2008 — «Адмиралъ» (Анна Тимирева)2011 — «Петр Первый. Завещание» (Мария Кантемир)2011 — «Пять невест» (Зоя)2012 — «Матч» (Анна Шевцова)2014 — «Долгий путь домой» (Ольга Большакова)2017 — «Анна Каренина. История Вронского» (Анна Каренина)2021 — «Седьмая симфония» (Вера Преображенская)2023 — «Великая. Золотой век» (Екатерина II)2023 — «Цикады» (Оксана Филатова)2024 — «Малышарики. День рождения» (Мама)2025 — «Царь ночи» (Адель Ля Мот).
Также Боярская озвучивала персонажей мультфильмов: Бабу-Ягу в «Трех богатырях на дальних берегах» (2012), волчицу Бьянку в «Волках и овцах» (2016, 2018), злодейку Мару в «Кощей. Похититель невест» (2022).