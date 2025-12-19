Роман с Козловским, любовь с женатым и конфликт с отцом: Елизавете Боярской — 40

Все изменилось после посещения открытия учебного театра «На Моховой» и нескольких спектаклей Театра имени Ленсовета. Елизавета вспоминала, как на сцену выходили студенты в трико и юбочках, смотрящие на жизнь с оптимизмом, — и она поняла, что хочет к ним. За несколько месяцев подготовилась к поступлению в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Родители не отговаривали, но предупредили обо всех подводных течениях профессии.