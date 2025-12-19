Умерла актриса Наталья Каравайкина

Ранее сообщалось, что народная артистка России Ирина Андрианова умерла 15 декабря на 77-м году жизни. Как сообщили её коллеги из Тверского академического театра драмы, актриса скончалась из-за сердечно-сосудистых проблем. По их словам, уход Андриановой стал тяжёлой утратой для театра и всего региона: она оставалась активной, репетировала новый спектакль и работала над проектом «Театр на экране». Ирина Андрианова более 50 лет служила в Тверском академическом театре драмы, создала десятки ярких образов в классическом и современном репертуаре, а также снималась в фильмах «Ранняя оттепель», «Маскарад» и сериале «Сельский детектив».