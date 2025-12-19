Умерла актриса Наталья Каравайкина

В Саратове 19 декабря 2025 года умерла актриса Наталья Фёдоровна Каравайкина. Ей было 80 лет. Она родилась 10 декабря 1944 года в Саратове.
В 1968 году Наталья Каравайкина окончила Саратовское театральное училище. С 1969 по 1972 год служила в Челябинском театре драмы имени С. Цвиллинга, затем в 1972—1974 годах работала в Архангельском театре драмы имени М. В. Ломоносова.
Наиболее продолжительный этап её творческой биографии связан с Донецким русским драматическим театром, где актриса служила с 1974 по 1998 год. Театр в этот период работал в Мариуполе. Каравайкина была занята в постановках классического и современного репертуара и на протяжении многих лет оставалась одной из характерных актрис труппы.
Ранее сообщалось, что народная артистка России Ирина Андрианова умерла 15 декабря на 77-м году жизни. Как сообщили её коллеги из Тверского академического театра драмы, актриса скончалась из-за сердечно-сосудистых проблем. По их словам, уход Андриановой стал тяжёлой утратой для театра и всего региона: она оставалась активной, репетировала новый спектакль и работала над проектом «Театр на экране». Ирина Андрианова более 50 лет служила в Тверском академическом театре драмы, создала десятки ярких образов в классическом и современном репертуаре, а также снималась в фильмах «Ранняя оттепель», «Маскарад» и сериале «Сельский детектив».