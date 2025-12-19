Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области число ДТП за год снизилось на 10%

Число ДТП в Ростовской области за год упало на 10%

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области по итогам 2025 года количество ДТП снизилось на 10,1% — с 2 658 до 2 390 аварий. Об этом рассказала в своем Telegram-канале министр транспорта Ростовской области Алена Беликова после заседания комиссии по безопасности дорожного движения.

По данным, которые приводятся в сообщении, на 11,8% стало меньше ДТП с летальным исходом. В ГАИ также указали, что снизилось число задержанных нетрезвых водителей — с 6 323 в 2024 году до 4 978 в 2025 году.

— Тенденция хорошая, количество ДТП в регионе снижается, — отметила Алена Беликова.

Отдельно обсуждали аварии на железнодорожных переездах — их количество, по словам Беликовой, удалось сократить на 38%.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

В Батайске объявили траур.

19 декабря в Батайске объявили днем траура в связи с трагическими событиями после атаки БПЛА (подробности).

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше