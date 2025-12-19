В Ростовской области число ДТП за год снизилось на 10%

В Ростовской области по итогам 2025 года количество ДТП снизилось на 10,1% — с 2 658 до 2 390 аварий. Об этом рассказала в своем Telegram-канале министр транспорта Ростовской области Алена Беликова после заседания комиссии по безопасности дорожного движения.
По данным, которые приводятся в сообщении, на 11,8% стало меньше ДТП с летальным исходом. В ГАИ также указали, что снизилось число задержанных нетрезвых водителей — с 6 323 в 2024 году до 4 978 в 2025 году.
— Тенденция хорошая, количество ДТП в регионе снижается, — отметила Алена Беликова.
Отдельно обсуждали аварии на железнодорожных переездах — их количество, по словам Беликовой, удалось сократить на 38%.
