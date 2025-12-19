Суд в РФ заочно приговорил депутата Рады Гончаренко к 18 годам заключения

Специалисты установили, что в октябре 2024 года и январе 2025-го Алексей Гончаренко в ходе выступлений призвал к осуществлению террористической деятельности, а также унижения достоинства группы лиц по национальному признаку. Текстовые публикации с соответствующими видеозаписями депутат Рады разместил в Сети.