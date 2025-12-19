Суд в РФ заочно приговорил депутата Рады Гончаренко к 18 годам заключения

Суд РФ признал депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко* виновным в призывах к терроризму и приговорил его к 18 годам заключения, сообщает прокуратура Москвы.
«С учетом позиции прокуратуры 45-летний гражданин Украины Алексей Гончаренко заочно приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима», — сказано в публикации.
Алексея Гончаренко признали виновным в публичных призывах к терроризму и совершении действий, направленных на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности. В его отношении заочно избрали меру пресечения в виде ареста.
Специалисты установили, что в октябре 2024 года и январе 2025-го Алексей Гончаренко в ходе выступлений призвал к осуществлению террористической деятельности, а также унижения достоинства группы лиц по национальному признаку. Текстовые публикации с соответствующими видеозаписями депутат Рады разместил в Сети.
Отмечается, что суд также запретил Алексею Гончаренко размещать в Сети информацию, администрировать сайты на четыре года.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.