Сергеенко о программе соцэкономразвития на пятилетку: за конкретными цифрами — каждодневный труд людей

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За конкретными показателями, заложенными в Программу социально-экономического развития Беларуси на 2026−2030 годы, — каждодневный труд многих коллективов, предприятий, организаций, конкретных людей. Это отметил в комментарии журналистам председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко, передает корреспондент БЕЛТА.
В частности, рост ВВП за пятилетку прогнозируется на уровне 15,8%. На следующие пять лет запланирован рост экспорта товаров и услуг на 19,5%. Рост реальных располагаемых доходов населения прогнозируется на уровне 21%.
«Программа социально-экономического развития на следующую пятилетку тщательно проработана. Подходы были определены, согласованы с главой государства, рассмотрены на Президиуме Совета Министров, — сказал Игорь Сергеенко. — Затем была создана рабочая группа, в которую вошли в том числе депутаты Палаты представителей». Некоторые предложения депутатов нашли отражение в программе.
Председатель Палаты представителей напомнил, что проект программы был обсужден делегациями областей, в Палате представителей, Совете Республики. Выделенные приоритеты (определено семь основных приоритетов) взаимоувязаны и взаимодополняют друг друга.
Говоря о таком приоритете, как сильные регионы, Игорь Сергеенко отметил, что будет продолжена программа «Один район — один проект». Много внимания уделено развитию сети дорог, социальной сфере — здравоохранению, образованию. Все это находит отражение в конкретных региональных программах, будь то программа развития юго-востока Могилевской области, витебского Поозерья, Полесья.
Относительно развития обороноспособности, военно-промышленного сектора, в целом обеспечения безопасности страны Игорь Сергеенко обратил внимание на такой показатель, как вооружение и техника собственного производства. Он отметил, что заложены достаточно серьезные цифры. «И какой приоритет ни возьми, напряженные задачи стоят по всем направлениям», — подчеркнул председатель Палаты представителей. -0-