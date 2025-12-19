Сергеенко о программе соцэкономразвития на пятилетку: за конкретными цифрами — каждодневный труд людей

«Программа социально-экономического развития на следующую пятилетку тщательно проработана. Подходы были определены, согласованы с главой государства, рассмотрены на Президиуме Совета Министров, — сказал Игорь Сергеенко. — Затем была создана рабочая группа, в которую вошли в том числе депутаты Палаты представителей». Некоторые предложения депутатов нашли отражение в программе.