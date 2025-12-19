Эксперт РСТ рассказал о реальной географии использования карт «Мир» за рубежом

Он пояснил, что, несмотря на появление технической возможности через провайдера ClickPay, география «Мира» за пределами СНГ остаётся крайне узкой. Точечно карта работает во Вьетнаме и в некоторых отелях Турции, но надеяться на её приём в ОАЭ, Таиланде или на Кипре не стоит. Главное препятствие — не технологии, а геополитические риски. Иностранный банк, начавший обрабатывать транзакции «Мира», автоматически попадает под риск вторичных санкций, что грозит блокировкой его корреспондентских счетов в долларах и евро. Для большинства банков российский турпоток не окупает таких угроз.