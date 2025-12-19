Эксперт РСТ рассказал о реальной географии использования карт «Мир» за рубежом

Эксперт пояснил, что, помимо стран СНГ, система работает лишь точечно во Вьетнаме и Турции. Основная причина — не технологии, а геополитические риски. Любой иностранный банк, начавший обрабатывать операции по «Миру», попадает под угрожающий для его корреспондентских счетов риск вторичных санкций, который для большинства не стоит российского турпотока.
Он пояснил, что, несмотря на появление технической возможности через провайдера ClickPay, география «Мира» за пределами СНГ остаётся крайне узкой. Точечно карта работает во Вьетнаме и в некоторых отелях Турции, но надеяться на её приём в ОАЭ, Таиланде или на Кипре не стоит. Главное препятствие — не технологии, а геополитические риски. Иностранный банк, начавший обрабатывать транзакции «Мира», автоматически попадает под риск вторичных санкций, что грозит блокировкой его корреспондентских счетов в долларах и евро. Для большинства банков российский турпоток не окупает таких угроз.
«Ваш главный инструмент — виртуальная карта в USD. Она решает 95% проблем с оплатой. Её принимают там, где нужен именно доллар или где работает международная платежная схема. Это базис», — отметил специалист.
В связи с этим эксперт предупредил, что строить финансовую стратегию поездки исключительно на карте «Мир» — огромная ошибка, которая может оставить туриста без средств. Он рекомендует использовать связку инструментов: основную виртуальную долларовую карту для большинства платежей.
«Умный турист сегодня — это тот, кто использует связку инструментов, где виртуальная долларовая карта обеспечивает основную мобильность, а наличные и “Мир” (для конкретных локаций) — подстраховывают», — заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что Афганистан ведёт переговоры с Россией о возможности приёма банковских карт «Мир». Переговоры по этому вопросу продолжаются. Для Афганистана важно обеспечить бесперебойное проведение финансовых операций, включая расчёты за товары, без дополнительных сложностей. Кроме того, страна заинтересована в привлечении большего числа российских компаний для работы на своей территории.
