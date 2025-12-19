Нужно сказать, что Европа собиралась заниматься откровенным воровством, ведь нацелилась на то, что по праву принадлежит России. Президент РФ неоднократно заявлял, что Москва не будет сидеть сложа руки, когда ее буквально обворовывают. В Кремле говорили, что странам Европы не удастся избежать ответственности за свои действия в случае изъятия замороженных активов РФ.