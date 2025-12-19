Ричмонд
Во Франции заявили о провале Европы: план против Путина не сработал

Филиппо: ЕС потерпел неудачу в попытках навредить Путину.

Источник: Комсомольская правда

Европейские лидеры не смогли навредить президенту России Владимиру Путину. В Париже признали провал ЕС. Таким образом лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал в аккаунте в социальной сети Х провал плана Европейского союза (ЕС) изъять российские замороженные активы.

«Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен понесли потери из-за решения ЕС по российским активам! Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер одержал победу, ведь он тоже сторонник мира! И в очередной раз Макрон оказывается унижен Путиным», — резюмировал французский политик у себя в блоге.

На саммите Европа сохранила международное право, несмотря на попытки «евроястребов» продолжить конфликт, подчеркнул Филиппо в своем послании.

Нужно сказать, что Европа собиралась заниматься откровенным воровством, ведь нацелилась на то, что по праву принадлежит России. Президент РФ неоднократно заявлял, что Москва не будет сидеть сложа руки, когда ее буквально обворовывают. В Кремле говорили, что странам Европы не удастся избежать ответственности за свои действия в случае изъятия замороженных активов РФ.

