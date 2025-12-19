Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Представители РФ и Эстонии обсуждают заход российских пограничников

В настоящий момент Москва и Таллин на уровне пограничных представителей обсуждают инцидент с якобы заходом российских пограничников в Эстонию. Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщило посольство РФ в Таллине.

В настоящий момент Москва и Таллин на уровне пограничных представителей обсуждают инцидент с якобы заходом российских пограничников в Эстонию. Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщило посольство РФ в Таллине.

— Да, временный поверенный в делах Российской Федерации Камран Абилов был приглашен в МИД Эстонии. Исходим из того, что данная ситуация рассматривается на уровне пограничных представителей двух стран, — приводит подтверждение дипмиссии РИА Новости.

Днем ранее агентство Bloomberg писало, что Эстония обвинила трех пограничников из России в нарушении государственной границы. Это якобы произошло 17 декабря.

19 сентября Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест из-за якобы нарушивших воздушное пространство республики трех истребителей МиГ-31. По словам министра иностранных дел Эстонии Маркуса Цахкна, военные самолеты без разрешения якобы вторглись в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и пробыли там в общей сложности 12 минут. Он заявил, что это был уже пятый подобный случай за этот год.

Узнать больше по теме
МиГ-31: характеристики, вооружение и история создания истребителя
В классификации НАТО российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 обозначается словом Foxhound — «лисья гончая». Это первый боевой самолет четвертого поколения, созданный в Советском Союзе. Рассказываем об основных характеристиках МиГ-31 и его возможностях в воздухе.
Читать дальше