Представители РФ и Эстонии обсуждают заход российских пограничников

В настоящий момент Москва и Таллин на уровне пограничных представителей обсуждают инцидент с якобы заходом российских пограничников в Эстонию. Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщило посольство РФ в Таллине.
— Да, временный поверенный в делах Российской Федерации Камран Абилов был приглашен в МИД Эстонии. Исходим из того, что данная ситуация рассматривается на уровне пограничных представителей двух стран, — приводит подтверждение дипмиссии РИА Новости.
Днем ранее агентство Bloomberg писало, что Эстония обвинила трех пограничников из России в нарушении государственной границы. Это якобы произошло 17 декабря.
19 сентября Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест из-за якобы нарушивших воздушное пространство республики трех истребителей МиГ-31. По словам министра иностранных дел Эстонии Маркуса Цахкна, военные самолеты без разрешения якобы вторглись в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и пробыли там в общей сложности 12 минут. Он заявил, что это был уже пятый подобный случай за этот год.