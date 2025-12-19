Представители РФ и Эстонии обсуждают заход российских пограничников

19 сентября Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест из-за якобы нарушивших воздушное пространство республики трех истребителей МиГ-31. По словам министра иностранных дел Эстонии Маркуса Цахкна, военные самолеты без разрешения якобы вторглись в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и пробыли там в общей сложности 12 минут. Он заявил, что это был уже пятый подобный случай за этот год.