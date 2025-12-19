МВД обратило внимание на ситуацию с пенсионеркой из Казахстана с прямой линии

Работники полиции Кольского округа обратили внимание на просьбу пенсионерки из Казахстана Людмилы Кондратьевой, которую она отправила для программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Женщина просила помочь ей получить вид на жительство в России. Об этом пишет «КП-Мурманск» со ссылкой на сообщение МВД по региону.
Известно, что Кондратьевой уже исполнилось 90 лет. Из-за плохого самочувствия ей было трудно вести хозяйство одной. В связи с этим дочь пригласила ее переехать к ней в город Кола. Пенсионерка сразу же согласилась.
Погостив немного у дочери, Кондратьева окончательно решила обосноваться в России. Однако возникла проблема с пенсией. Ее невозможно получить без российского гражданства. Из-за преклонного возраста разбираться с документами ей было тяжело. К тому же, дочь сильно заболела и не может сейчас протянуть руку помощи. Поэтому оформление ВНЖ затянулось.
На эту ситуацию обратили внимание местные правоохранительные органы.
«Сотрудники Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Кольскому району Мурманской области завершили все необходимые процедуры и приняли решение о выдаче ВНЖ. Вместе с представителями “Народного фронта” полицейские посетили Людмилу Владимировну и вручили документ», — сказали в ведомстве.
