В Уфе обнаружили незаконный ларек: скоро его снесут

В Орджоникидзевском районе Уфы продолжается работа по выявлению и устранению самовольно установленных нестационарных торговых объектов. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в отношении одного из таких объектов уже выдано официальное предписание.
Речь идет о киоске по продаже овощей и фруктов, который незаконно размещен во дворе дома № 15 на улице Российская. Владельцу торговой точки выдано предписание о необходимости добровольного демонтажа и перемещения объекта в течение 10 рабочих дней.
Если требование администрации не будет выполнено в установленный срок, районная комиссия направит решение о принудительном демонтаже в уполномоченный орган. Данные меры принимаются в рамках исполнения постановления мэрии Уфы от 13 октября 2022 года, утверждающего порядок борьбы с незаконными торговыми объектами на территории города.
