Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе обнаружили незаконный ларек: скоро его снесут

В Уфе снесут нелегальный ларек на улице Российской.

Источник: Комсомольская правда

В Орджоникидзевском районе Уфы продолжается работа по выявлению и устранению самовольно установленных нестационарных торговых объектов. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в отношении одного из таких объектов уже выдано официальное предписание.

Речь идет о киоске по продаже овощей и фруктов, который незаконно размещен во дворе дома № 15 на улице Российская. Владельцу торговой точки выдано предписание о необходимости добровольного демонтажа и перемещения объекта в течение 10 рабочих дней.

Если требование администрации не будет выполнено в установленный срок, районная комиссия направит решение о принудительном демонтаже в уполномоченный орган. Данные меры принимаются в рамках исполнения постановления мэрии Уфы от 13 октября 2022 года, утверждающего порядок борьбы с незаконными торговыми объектами на территории города.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.