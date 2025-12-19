Свет единения и покоя. Вифлеемский огонь прибыл в Минск

Как рассказали в костеле, получение Вифлеемского огня — в первую очередь способ единения верующих с Иисусом Христом. Он был получен в одной из негаснущих 15 лампад, которые висят над местом рождения Спасителя. Это еще и способ единения с другими народами, которые будут также радоваться во время праздника Рождества. Каждый год этот огонь символизирует и огонь Христа, который разжигает сердце человека. Когда тот самый младенец родился в Вифлееме, на небе появилась звезда, которая освещала путь другим людям. Это огонь мира и спокойствия. В этом году это особенно важно, потому что на Ближнем Востоке стоял вопрос: будет ли возможность передать этот огонь в связи с непростой обстановкой, которая там сложилась.