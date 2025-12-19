Свет единения и покоя. Вифлеемский огонь прибыл в Минск

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Архикафедральный костел Имени Пресвятой Девы Марии в Минске доставили Вифлеемский огонь — символ рождения Христа-Спасителя, передает корреспондент БЕЛТА.
Как рассказали в костеле, получение Вифлеемского огня — в первую очередь способ единения верующих с Иисусом Христом. Он был получен в одной из негаснущих 15 лампад, которые висят над местом рождения Спасителя. Это еще и способ единения с другими народами, которые будут также радоваться во время праздника Рождества. Каждый год этот огонь символизирует и огонь Христа, который разжигает сердце человека. Когда тот самый младенец родился в Вифлееме, на небе появилась звезда, которая освещала путь другим людям. Это огонь мира и спокойствия. В этом году это особенно важно, потому что на Ближнем Востоке стоял вопрос: будет ли возможность передать этот огонь в связи с непростой обстановкой, которая там сложилась.
Католический скаут Андрей Ромашко рассказал, что доставляет огонь уже не первый год. «У меня маленький юбилей — занимаюсь этим уже пять лет. Предложили поучаствовать в развозе Вифлиемского огня мои знакомые и мне очень понравилось и в последствии начал принимать участие уже более активно. Очень сильно ощущаю, что приношу людям праздник, особенно в маленьких приходах в небольших городах. С каждым годом количество мест, в которые приезжает Вифлеемский огонь, увеличивается, хоть мы пока не охватили всю территорию страны», — отметил он.
Далее священный огонь доставят в Витебский кафедральный костел Иисуса Милосердного. В воскресенье он отправится на Полесье, в Пинский костел Успения Пресвятой Девы Марии. В этом году Вифлеемский огонь планируется доставить более чем в 150 римско-католических и греко-католических приходов. Карта с графиком прибытия огня в приходы страны размещена на портале Римско-католической церкви в Беларуси. -0-
Фото Татьяны Матусевич.