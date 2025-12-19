Может ли ИИ решать судебные дела: заслуженный юрист дал однозначный ответ

«Решения, которые затрагивают человеческие правоотношения и судьбы людей, должны выноситься людьми. Мы знаем, что судья выносит решение на основе закона и собственного убеждения. В собственное убеждение судьи как раз входит оценка доказательств, смягчающих и отягчающих обстоятельств. Ни один алгоритм ИИ в этом вопросе не сможет заменить сознание судьи», — подчеркнул Соловьев.