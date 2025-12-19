Может ли ИИ решать судебные дела: заслуженный юрист дал однозначный ответ

Заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил после прямой линии с президентом Владимиром Путиным, сможет ли искусственный интеллект заменить судей. Такой вопрос поступил во время эфира от россиян. Об этом пишет «Ридус».
«Решения, которые затрагивают человеческие правоотношения и судьбы людей, должны выноситься людьми. Мы знаем, что судья выносит решение на основе закона и собственного убеждения. В собственное убеждение судьи как раз входит оценка доказательств, смягчающих и отягчающих обстоятельств. Ни один алгоритм ИИ в этом вопросе не сможет заменить сознание судьи», — подчеркнул Соловьев.
По словам юриста, опыт Китая и других стран Юго-Восточной Азии показывает, что ИИ может быть внедрен в правосудие, но исключительно для вспомогательных функций. Искусственный интеллект способен обрабатывать и анализировать данные, заниматься «бумажной работой» и готовить рекомендации.
Соловьев уточнил, что речь идет о мелких гражданско-правовых ситуациях: долгах по налогам, штрафах с видеокамер и других делах, где решение может основываться на безусловных доказательствах.
