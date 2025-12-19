Костевич: приоритеты программы социально-экономического развития проходят через призму человека

Она обратила внимание, что в программу заложены и различного рода риски, при этом она касается каждой категории граждан. «Серьезный объем пособий определен законодательством — это весомая финансовая поддержка наших малышей, которые только появятся. Это и рост реальной заработной платы, но здесь мы заработать эти денежки должны сами, — сказала Ирина Костевич. — Это рост производительности труда, это переход на новый технологический уровень, который определен в программе пятилетки. Каждый из нас, трудоспособный человек, должен вложить свой опыт, знания, квалификацию, чтобы заработать заработную плату и создать добавленную стоимость в стране».