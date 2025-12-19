Костевич: приоритеты программы социально-экономического развития проходят через призму человека

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приоритеты принятой программы соцэкономразвития проходят через призму человека. Об этом в эфире Первого информационного сказала депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания Ирина Костевич, сообщает БЕЛТА.
Отвечая на вопрос о том, что делегаты выделяют в Программе социально-экономического развития Беларуси на 2026−2030 годы, Ирина Костевич отметила: «Цель этого документа — переход на новый качественный уровень жизни каждого белоруса, и под эту цель определены семь приоритетов. Все они проходят через призму человека».
«Программа напряженная. Она финансово увязана и оцифрована. По каждому из приоритетов, а это суммарно 70 показателей, в цепочке показывается, какие результаты мы достигнем. Например, рост ВВП (для человека это означает рост реальных денежных доходов) заложен более чем на 20% за пятилетку. Это подтверждение тому, что, действительно, во главу угла ставится человек, потому что Беларусь — социально ориентированное государство, и с каждой пятилеткой страна делает весомый шаг вперед», — сказала Ирина Костевич.
Она обратила внимание, что в программу заложены и различного рода риски, при этом она касается каждой категории граждан. «Серьезный объем пособий определен законодательством — это весомая финансовая поддержка наших малышей, которые только появятся. Это и рост реальной заработной платы, но здесь мы заработать эти денежки должны сами, — сказала Ирина Костевич. — Это рост производительности труда, это переход на новый технологический уровень, который определен в программе пятилетки. Каждый из нас, трудоспособный человек, должен вложить свой опыт, знания, квалификацию, чтобы заработать заработную плату и создать добавленную стоимость в стране».
Третья категория, по словам, Ирины Костевич, — это пенсионеры: «Уже утвержден бюджет Фонда социальной защиты населения. При этом мы понимаем, что пенсии будут индексироваться не только на уровень инфляции, а идти более опережающими темпами в увязке с заработной платой».
«Те параметры и то финансовое подкрепление, которое обеспечивается через принятые законы о республиканском бюджете, о бюджете Фонда социальной защиты населения, говорит о том, что сегодня правительство, государство, Всебелорусское народное собрание, принимая программу, уверенно и четко понимает все те шаги, которые необходимо сделать, чтобы достичь цели, но понимая, что риски бесспорны», — заключила она. -0-