Владимир Путин обратил внимание на СМС «Живут, как XIX веке» из Ульяновска

Путин указал, что нужно разобраться с просьбой жителей Ульяновской области.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин на прямой линии «Итоги года 2025» отметил жалобу жителей Ульяновской области на отсталость региона. В СМС, которое появилось на экране, указывалось, что люди в регионе живут как в XIX веке.

Президент России поручил разобраться с возникшими проблемами. Он подчеркнул, что нужно понять, о чем именно идет речь, и решить наболевший вопрос.

«Мы в Ульяновске живем как будто в XIX веке, когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ». Надо пометить и понять, о чем речь", — резюмировал Путин в разговоре во время проведения прямой линии.

Ранее KP.RU сообщил, что вопросы некоторых обратившихся к президенту России уже были разрешены. Так, многодетная мать из Томской области сообщила, что ее телефон разрывается, позвонил даже мэр. Напомним, женщина подняла вопрос о включении в льготную ипотеку для семей вторичное жилье.