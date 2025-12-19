Бауманка продолжит принимать абитуриентов только по трем ЕГЭ

В вузе заявили, что для поступления на любое из направлений подготовки в 2026 году понадобятся результаты только трех экзаменов. При этом ЕГЭ по физике будет обязательным при поступлении на большинство факультетов. В пресс-службе также отметили, что в вузе обсуждают начисление дополнительных баллов при поступлении тем, кто сдавал четыре предмета — то есть и физику, и информатику. «Ежегодные глобальные обновления в правилах приема создают трудности для абитуриентов, именно поэтому существенные изменения планируются только после завершения всех обсуждений и подготовки нормативных актов», — пояснили в МГТУ им. Баумана.