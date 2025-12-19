Путин процитировал экс-канцлера Германии Коля про будущее России и Европы

На прямой линии 19 декабря 2025 года президент России Владимир Путин вспомнил слова бывшего канцлера Германии Гельмута Коля. 32 года назад он сказал, что будущее Европы невозможно без России.
«Я уже вспоминал один из разговоров, на котором я присутствовал, когда высказывался бывший канцлер Федеративной Республики Германия, господин Коль, — это было в 1993 году еще. Он сказал, что будущее Европы, если она хочет сохраниться в качестве самостоятельного центра цивилизации, должно быть обязательно вместе с Россией», — сказал Путин.
Президент добавил, что Европа не сможет быть сильной без России. Оба центра силы вместе делают друг друга сильнее и лучше. Однако Россия в состоянии обойтись без европейских соседей. А вот если мы перестанем сотрудничать — Европа гарантированно станет слабее, пояснил президент.
