Путин процитировал экс-канцлера Германии Коля про будущее России и Европы

«Я уже вспоминал один из разговоров, на котором я присутствовал, когда высказывался бывший канцлер Федеративной Республики Германия, господин Коль, — это было в 1993 году еще. Он сказал, что будущее Европы, если она хочет сохраниться в качестве самостоятельного центра цивилизации, должно быть обязательно вместе с Россией», — сказал Путин.