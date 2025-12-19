Три российских горнолыжника получили нейтральный статус

Международная лыжная федерация (FIS) сообщила о присвоении нейтрального статуса трем российским горнолыжникам Александру Андриенко, Ивану Кузнецову и Семену Ефимову. Информация об этом была опубликована пресс-службой FIS.
Ранее аналогичный статус от FIS получили лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, фристайлистка Анастасия Таталина, участник лыжного двоеборья Артем Галунин, сноубордистка Мария Травиничева и горнолыжница Юлия Плешкова.
Непряева и Коростелев смогли выступить на этапе Кубка мира в Давосе, где завоевали неперсонализированные квоты на участие в Олимпийских играх в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне.
Спортивный арбитраж удовлетворил апелляцию, поданную на решение об отстранении российских спортсменов от участия в турнирах под эгидой FIS. Теперь им разрешено выступать в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет направил приглашение на Олимпийские игры 2026 года российскому ски-альпинисту Никите Филиппову.