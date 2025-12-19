Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три российских горнолыжника получили нейтральный статус

Нейтральный статус получили Александр Андриенко, Семен Ефимов и Иван Кузнецов.

Источник: Аргументы и факты

Международная лыжная федерация (FIS) сообщила о присвоении нейтрального статуса трем российским горнолыжникам Александру Андриенко, Ивану Кузнецову и Семену Ефимову. Информация об этом была опубликована пресс-службой FIS.

Ранее аналогичный статус от FIS получили лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, фристайлистка Анастасия Таталина, участник лыжного двоеборья Артем Галунин, сноубордистка Мария Травиничева и горнолыжница Юлия Плешкова.

Непряева и Коростелев смогли выступить на этапе Кубка мира в Давосе, где завоевали неперсонализированные квоты на участие в Олимпийских играх в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне.

Спортивный арбитраж удовлетворил апелляцию, поданную на решение об отстранении российских спортсменов от участия в турнирах под эгидой FIS. Теперь им разрешено выступать в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет направил приглашение на Олимпийские игры 2026 года российскому ски-альпинисту Никите Филиппову.