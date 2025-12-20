Назвали причины возвращения самолета до Шри-Ланки в Новосибирск

Накануне Boeing 777 авиакомпании Red Wings (рейс WZ-3091) вылетел из Новосибирска в Шри-Ланку, однако вскоре экипаж сообщил о неполадках с герметизацией кабины и принял решение вернуться в аэропорт Толмачёво. На борту находились более 350 пассажиров. Об этом 19 декабря сообщили в новостном ресурсе про российскую гражданскую авиацию — канале «Авиаторщина».