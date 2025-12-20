Назвали причины возвращения самолета до Шри-Ланки в Новосибирск

Накануне Boeing 777 авиакомпании Red Wings (рейс WZ-3091) вылетел из Новосибирска в Шри-Ланку, однако вскоре экипаж сообщил о неполадках с герметизацией кабины и принял решение вернуться в аэропорт Толмачёво. На борту находились более 350 пассажиров. Об этом 19 декабря сообщили в новостном ресурсе про российскую гражданскую авиацию — канале «Авиаторщина».
По словам некоторых пассажиров, они слышали хлопок и чувствовали запах гари. По информации телеграм-канала Авиаторщина, сразу после вылета пилоты Boeing 777 из Краснодара сообщили о фрагментах трубопроводов системы кондиционирования на взлётно-посадочной полосе.
В пресс-службе авиакомпании пояснили, что возврат был вызван срабатыванием автоматической системы контроля давления в кабине пилотов, и сейчас проводится дополнительная техническая проверка. Вылет перенесён на 20 декабря, пассажирам предоставляют питание, напитки и гостиницу.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку состояния систем воздушного судна, а следователи Восточного МСУТ СК России начали доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».