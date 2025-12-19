Зеленский перепутал имя президента Польши

Президент Украины Владимир Зеленский перепутали имя польского коллеги Кароля Навроцкого во время их встречи. Об этом пишет РИА Новости.
— Мы говорили об этом сегодня с Карлом, — сказал украинский лидер в рамках пресс-конференции с журналистами по итогам встречи с Навроцким.
В то же время в рамках состоявшейся встречи и пресс-конференции Зеленский сделал ряд интересных заявлений. Например, украинский лидер отметил, что российские ракеты «Орешник» невозможно уничтожить. Странам ЕС показали дистанцию, на которой действует оружие.
Причем между Зеленским и Навроцким уже до этого вспыхивали конфликты. Так, Навроцкий несколько дней назад раскритиковал украинского коллегу за неблагодарность по отношению к польской поддержке.
С приходом Навроцкого к власти отношения между Польшей и Украиной в целом стали более натянутыми. В октябре президент Польши объявил, что 2026 год станет последним периодом, когда Варшава будет оказывать помощь беженцам с Украины. Он добавил, что не планирует подписывать законопроекты, которые «вызывают разногласия среди отдельных социальных групп или не являются результатом компромисса в парламенте».