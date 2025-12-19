МВД помогает пенсионерке из Казахстана получить ВНЖ после прямой линии с Путиным

Сотрудники полиции Мурманской области помогают оформить российское гражданство 90-летней Людмиле Кондратьевой, которая переехала из Казахстана к дочери в город Кола. Женщина рассказала президенту России Владимиру Путину о трудностях с оформлением документа через call-центр программы «Итоги года». Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.