МВД помогает пенсионерке из Казахстана получить ВНЖ после прямой линии с Путиным

Сотрудники полиции Мурманской области помогают оформить российское гражданство 90-летней Людмиле Кондратьевой, которая переехала из Казахстана к дочери в город Кола. Женщина рассказала президенту России Владимиру Путину о трудностях с оформлением документа через call-центр программы «Итоги года». Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кондратьева приехала в Россию в сентябре и решила остаться в стране навсегда. В конце ноября она подала документы на вид на жительство, но в процессе возникли сложности.

— Рада сообщить, что сотрудники Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Кольскому району Мурманской области завершили все необходимые процедуры и приняли решение о выдаче ВНЖ. Вместе с представителями «Народного фронта» полицейские посетили Людмилу Владимировну и вручили документ, — сообщила Волк в своем Telegram-канале.

Представитель МВД добавила, что сейчас сотрудники ведомства готовят необходимые справки.

11 декабря СМИ сообщили, что в 2025 году уроженцы Франции чаще других иностранных граждан получали российские паспорта. В тройке лидеров также присутствуют выходцы из США и Германии.

