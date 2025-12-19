Памфилова: ЦИК обеспечит голосование в РФ при легитимных выборах на Украине

Эту тему она подняла после того, как президент России Владимир Путин на Прямой линии «Итоги года 2025» сделал заявление о выборах в Незалежной. Он отметил, что Москва подумает над инициативой временной остановки боев, чтобы украинские власти смогли спокойно провести президентские выборы. Глава государства уточнил, что украинцам в России тоже должны дать право голосовать.