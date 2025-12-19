Центральная избирательная комиссия РФ готова обеспечить голосование для украинцев на российской территории, если на Украине все же решат провести легитимные выборы. Об этом сообщила глава комиссии Элла Памфилова. Ее слова цитирует пресс-служба ЦИК.
Эту тему она подняла после того, как президент России Владимир Путин на Прямой линии «Итоги года 2025» сделал заявление о выборах в Незалежной. Он отметил, что Москва подумает над инициативой временной остановки боев, чтобы украинские власти смогли спокойно провести президентские выборы. Глава государства уточнил, что украинцам в России тоже должны дать право голосовать.
«Если выборы на Украине примут легитимный характер, а перед нами будет поставлена задача провести голосование украинских граждан на территории России, эта возможность будет обеспечена на самом высоком уровне», — сказала Памфилова.
Ранее Путин заявил, что правительство на Украине должно быть легитимным. Поэтому в стране следует скорее провести выборы. Однако, как отметил политик, киевский режим все еще упорно противится этому.
