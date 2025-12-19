Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перенос Ростовского порта планируют завершить до конца 2028 года

Ростовский порт переедет в Заречную промзону до конца 2028 года.

Источник: Комсомольская правда

Перенос Ростовского порта в Заречную промзону планируют завершить до конца 2028 года, чтобы разгрузить центр Ростова и освободить набережную для людей. Об этом сообщил губернатор в своем Telegram-канале по итогам обсуждения на Морском совете.

— Инвестор Ростовского порта намерен завершить весь перенос в Заречную промзону до конца 2028 года. Сроки амбициозные, но реальные, — написал губернатор.

Проект разделили на два этапа. Сначала подготовят береговую часть будущего транспортно-логистического комплекса — проектирование планируют завершить к первому кварталу 2026 года.

Объем инвестиций в перенос Ростовского порта оценили в четыре миллиарда рублей. Власти ожидают, что после переезда уменьшится поток большегрузов в центре, а на освобожденной территории появятся новые городские пространства.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

В Батайске объявили траур.

19 декабря в Батайске объявили днем траура в связи с трагическими событиями после атаки БПЛА (подробности).

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше