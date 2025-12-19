Перенос Ростовского порта планируют завершить до конца 2028 года

Перенос Ростовского порта в Заречную промзону планируют завершить до конца 2028 года, чтобы разгрузить центр Ростова и освободить набережную для людей. Об этом сообщил губернатор в своем Telegram-канале по итогам обсуждения на Морском совете.
— Инвестор Ростовского порта намерен завершить весь перенос в Заречную промзону до конца 2028 года. Сроки амбициозные, но реальные, — написал губернатор.
Проект разделили на два этапа. Сначала подготовят береговую часть будущего транспортно-логистического комплекса — проектирование планируют завершить к первому кварталу 2026 года.
Объем инвестиций в перенос Ростовского порта оценили в четыре миллиарда рублей. Власти ожидают, что после переезда уменьшится поток большегрузов в центре, а на освобожденной территории появятся новые городские пространства.
