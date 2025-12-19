Проезд в электричках в Башкирии станет дороже: по какой цене будут билеты

Согласно данным Башкортостанской придорожной компании, в пригородных поездах категории «Стандарт» при покупке билета через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» цена за первые 10 километров составит 27 рублей, а за каждый последующий километр — 2 рубля 70 копеек. При покупке через другие каналы (кассы, терминалы) стоимость будет выше: 31 рубль за первые 10 км и 3 рубля 10 копеек за каждый следующий километр. На популярном участке «Дема — Иглино» проезд, в том числе при оплате транспортной картой, будет стоить 40 рублей.