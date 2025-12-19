Проезд в электричках в Башкирии станет дороже: по какой цене будут билеты

С 1 января 2026 года в Башкирии изменится стоимость проезда в пригородных поездах. Повышение тарифов утверждено Государственным комитетом республики по тарифам.
Согласно данным Башкортостанской придорожной компании, в пригородных поездах категории «Стандарт» при покупке билета через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» цена за первые 10 километров составит 27 рублей, а за каждый последующий километр — 2 рубля 70 копеек. При покупке через другие каналы (кассы, терминалы) стоимость будет выше: 31 рубль за первые 10 км и 3 рубля 10 копеек за каждый следующий километр. На популярном участке «Дема — Иглино» проезд, в том числе при оплате транспортной картой, будет стоить 40 рублей.
В поездах «Ласточка» и «Финист» билет, купленный через приложение РЖД, обойдется в 30 рублей, а через прочие каналы — в 36 рублей. На маршруте «Дема — Иглино» при оплате транспортной картой пассажирам нужно будет заплатить 45 рублей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.