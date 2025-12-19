Официальный курс евро превысил 94,5 рубля впервые с середины ноября

31 октября советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов выразил мнение, что курс рубля может достичь 50 рублей за доллар в случае потери США контроля над инфляцией. Он подчеркнул, что российская экономика постепенно возвращается к сбалансированному росту после периода перегрева в конце 2024 года.