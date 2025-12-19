Официальный курс евро превысил 94,5 рубля впервые с середины ноября

Центробанк России в пятницу, 19 декабря, повысил официальный курс евро до 94,51 рубля впервые с середины ноября.
Американский доллар в свою очередь подорожал до 80,72 рубля, а курс юаня составил 11,44 рубля, передает сайт ЦБ.
Утром того же дня внебиржевой курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые с 18 ноября, а курс евро — выше 94 рублей.
19 декабря Совет директоров ЦБ России принял решение снизить ключевую ставку до 16 процентов годовых. В пресс-службе Банка России отметили, что в ноябре снизились устойчивые показатели текущего роста цен. Кроме того, в последние месяцы инфляционные ожидания «несколько возросли».
24 ноября курс евро на российском межбанковском рынке впервые с 10 июля опустился ниже 90 рублей.
31 октября советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов выразил мнение, что курс рубля может достичь 50 рублей за доллар в случае потери США контроля над инфляцией. Он подчеркнул, что российская экономика постепенно возвращается к сбалансированному росту после периода перегрева в конце 2024 года.