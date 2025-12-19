«Сохранить веру в чудо». Могилевские следователи посетили семьи, где воспитываются дети с инвалидностью

В канун Нового года в могилевские семьи, где растут дети с инвалидностью, постучались не совсем обычные сказочные герои. Волшебные гости посетили несколько семей, где их с радостью ждали восьмилетний Валерий, десятилетняя Оливия, тринадцатилетний Данила и двенадцатилетняя Серафима. Они со своими братьями и сестрами водили хороводы, отгадывали загадки и проверяли, настоящая ли у Деда Мороза борода. Дети дарили гостям свои искренние эмоции и веру в чудо.