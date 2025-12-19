«Сохранить веру в чудо». Могилевские следователи посетили семьи, где воспитываются дети с инвалидностью

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве во второй раз состоялся проект «Обыкновенное чудо», в рамках которого сотрудники Следственного комитета посетили семьи, где воспитываются дети с инвалидностью. Об этом БЕЛТА рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.
В канун Нового года в могилевские семьи, где растут дети с инвалидностью, постучались не совсем обычные сказочные герои. Волшебные гости посетили несколько семей, где их с радостью ждали восьмилетний Валерий, десятилетняя Оливия, тринадцатилетний Данила и двенадцатилетняя Серафима. Они со своими братьями и сестрами водили хороводы, отгадывали загадки и проверяли, настоящая ли у Деда Мороза борода. Дети дарили гостям свои искренние эмоции и веру в чудо.
«Мы поделились с ними своим теплом, вручили нужные подарки и постарались сохранить у детей веру в новогоднее чудо», — поделились впечатлениями сотрудники управления Следственного комитета.
Организаторами благотворительной акции «Обыкновенное чудо» выступают первичные организации Белорусского союза женщин управления Следственного комитета по Могилевской области и Телерадиокомпании «Могилев».
Журналист Елена Бубликова уверена, что чудеса можно и необходимо создавать самим. «Нам удалось создать праздник там, где в нем особенно нуждаются. А Белорусский союз женщин — это именно та площадка, где любая добрая идея находит поддержку и партнеров», — добавила она.
В этом году к акции присоединились сотрудники регионального центра правовой информации Могилевской области, которые также подготовили для ребят полезные подарки.