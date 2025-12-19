Закон о запрете продажи вейпов приняли в Пензенской области

Согласно новым правилам, в Пензенской области будет запрещена розничная продажа устройств для потребления никотина, безникотиновых жидкостей, бестабачных смесей для нагревания. Также под запрет попадают различные приборы, создающие аэрозоли или пары для вдыхания. Запрет распространяется на электронные системы доставки никотина, устройства для нагревания табака и их комплектующие, кроме медицинских изделий и зарегистрированных лекарств.