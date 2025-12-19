Закон о запрете продажи вейпов приняли в Пензенской области

Депутаты Пензенской области приняли закон о запрете розничной продажи вейпов и других электронных устройств, которые используются для курения никотина и табака. Советующий документ вступит в полную силу с 1 сентября 2026 года. Об этом пишет «КП-Пенза».
Согласно новым правилам, в Пензенской области будет запрещена розничная продажа устройств для потребления никотина, безникотиновых жидкостей, бестабачных смесей для нагревания. Также под запрет попадают различные приборы, создающие аэрозоли или пары для вдыхания. Запрет распространяется на электронные системы доставки никотина, устройства для нагревания табака и их комплектующие, кроме медицинских изделий и зарегистрированных лекарств.
За нарушение установлены штрафы. Для должностных лиц они составят от 40 до 50 тысяч рублей, для организаций — от 500 тысяч до миллиона рублей.
Ранее KP.RU писал, что в России решили устроить эксперимент с сигаретами и вейпами. Теперь власти региона могут вводить полный запрет на продажу товаров, содержащих в себе табак и никотин. Такие меры пока носят временный характер.