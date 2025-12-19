Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист посоветовал военным США просить об отставке из-за незаконных приказов

Юридический консультант Уидмар рассказал, как высокопоставленные американские военные должны реагировать, если они считают, что отданный приказ незаконен.

Источник: Аргументы и факты

Юридический консультант объединённого комитета начальников штабов Соединённых Штатов Эрик Уидмар посоветовал американским военным подавать в отставку, если они получат незаконный приказ. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что в ноябре председатель Объединённого комитета начальников штабов, генерал Дэн Кейн, обратился к Уидмару с вопросом, как высокопоставленным военным следует поступать в случае, если они сочтут полученный приказ противозаконным. Это произошло на фоне публичных призывов демократов не подчиняться возможным незаконным распоряжениям.

«Попросите об отставке и воздержитесь от отставки в знак протеста, которая может быть расценена как политический жест», — передаёт CNN.

Источники уточнили, что Уидмар посоветовал командирам проконсультироваться со своими юристами, а в случае твёрдого убеждения в незаконности приказа рассмотреть возможность ухода в отставку.

Ранее американские правительство признало ответственность за столкновение пассажирского самолёта и военного вертолета в Вашингтоне 29 января. В результате трагедии погибли все находившиеся на бортах 67 человек.