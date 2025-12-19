Юрист посоветовал военным США просить об отставке из-за незаконных приказов

Отмечается, что в ноябре председатель Объединённого комитета начальников штабов, генерал Дэн Кейн, обратился к Уидмару с вопросом, как высокопоставленным военным следует поступать в случае, если они сочтут полученный приказ противозаконным. Это произошло на фоне публичных призывов демократов не подчиняться возможным незаконным распоряжениям.