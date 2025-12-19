Ричмонд
Рубио передал Лаврову поздравление с Рождеством

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову поздравление с Рождеством. Политик обратился к российскому министру в пятницу, 19 декабря, в рамках пресс-конференции.

— Если он смотрит — с Рождеством, Сергей! — приводит слова Рубио РИА Новости.

В США отмечают католическое Рождество, оно выпадает на ночь с 24 по 25 декабря.

Лавров и Рубио неоднократно встречались лично в рамках переговоров между Москвой и Вашингтоном. Одна из самых содержательных встреч состоялась 25 сентября в ходе проведения Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Тогда Лавров и Рубио в том числе обсудили урегулирование украинского кризиса, стороны подтвердили заинтересованность в поиске мирных развязок. Госсекретарь и министр также обсудили состояние двусторонних отношений, «сверили часы» во многих вопросах, включая возможности возобновления общественно-политических контактов.

Отдельно глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание Рубио на проблему невыполнения американской стороной обязательств по выдаче виз участникам российской делегации для участия в мероприятиях ООН.

