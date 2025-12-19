В Гродно засияла новогодними огнями 33-метровая пожарная каланча

19 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Во время республиканской акции «Наши дети» гродненские спасатели в 12-й раз провели благотворительное мероприятие «Безопасная елка», передает корреспондент БЕЛТА.
В этом году праздник объединил более 50 ребят из специализированных школ-интернатов и детских домов Гродно. Во время праздника 33-метровая каланча превратилась в настоящую сказку, озарившись тысячами разноцветных огоньков. К слову, в этом году праздничную иллюминацию обновили — на елке-каланче появились тематические панно со звездой МЧС.
У пожарной каланчи дети окунулись в сказку: волшебные герои создали атмосферу волшебства и радости. Педагоги и учащиеся Гуманитарного колледжа ГрГУ им. Я. Купалы увлекли детвору и взрослых в волшебное приключение в страну Зазеркалья. Вместе с главными героями праздника ребята не просто спасли Деда Мороза и Снегурочку от Злой Волшебницы, но и формате захватывающего спектакля повторили правила безопасности. Ребята украсили елки игрушками, изготовленными собственными руками, и получили сладкие подарки от организаторов: спасателей и представителей управления Департамента исполнения наказаний. Игры, танцы и дружные хороводы подарили всем участникам яркие эмоции и хорошее настроение.
Как поделилась участница праздника Агата Ануфрик, созданная атмосфера и активности ей пришлись по душе. «Была новогодняя атмосфера, было все очень приятно, уютно. Мы счастливы. Все персонажи очень понравились, они такие прикольные, красивые», — сказала она, добавив, что в Новый год загадает, чтобы все было хорошо, побольше счастья и успехов во всех делах.
Злата Рапейко, которая тоже погрузилась в предпраздничную атмосферу, отметила: «Это был, наверное, самый очаровательный праздник, который я видела. Столько веселья, музыки, танцев! Я не представляю, сколько это готовили, как сильно старались. Это, правда, очень приятно и весело».
Заместитель начальника областного управления МЧС Александр Ясев поздравил всех ребят с приближающимися праздниками, пожелал здоровья и исполнения желаний. Он обратил внимание, что такой праздник проводится в исторической части Гродно возле пожарной каланчи с 2014 года. «Наступают праздники — Рождество, Новый год. И у детей должно быть праздничное настроение, они ожидают чудес, хотят побывать в сказке. Это праздничное настроение мы и дарим им на таких мероприятиях. Очень отрадно, что в последние годы к нам подключаются наши коллеги из других правоохранительных органов. Мы хотим, чтобы будущее наших детей было счастливым и безопасным», — сказал он. -0-