В Гродно засияла новогодними огнями 33-метровая пожарная каланча

Заместитель начальника областного управления МЧС Александр Ясев поздравил всех ребят с приближающимися праздниками, пожелал здоровья и исполнения желаний. Он обратил внимание, что такой праздник проводится в исторической части Гродно возле пожарной каланчи с 2014 года. «Наступают праздники — Рождество, Новый год. И у детей должно быть праздничное настроение, они ожидают чудес, хотят побывать в сказке. Это праздничное настроение мы и дарим им на таких мероприятиях. Очень отрадно, что в последние годы к нам подключаются наши коллеги из других правоохранительных органов. Мы хотим, чтобы будущее наших детей было счастливым и безопасным», — сказал он. -0-