В Германии с 1 июля 2026 года вводят новую систему пособий для безработных

В Германии с 1 июля 2026 года начнет действовать новая система социальной поддержки для безработных лиц. Она предусматривает более строгие санкции за игнорирование посещений центра занятости по сравнению с текущей системой, которую сейчас получают украинские граждане. Об этом сообщает Bild.
Переход на данную систему пособий коснется украинцев, прибывших на территорию ФРГ до апреля 2025 года. Остальные будут получать уменьшенные выплаты, предназначенные для лиц, ожидающих рассмотрения прошения о предоставлении убежища.
Суммы выплат останутся прежними: 563 евро ежемесячно для одного человека, 506 евро для партнера, а для детей — от 357 до 471 евро, включая компенсацию расходов на аренду жилья и отопление. Однако вводятся штрафные меры: уже первое нарушение установленных обязанностей может повлечь за собой снижение размера пособия на 30%.
Полное прекращение выплат произойдет после трех пропущенных посещений центра занятости. Если получатель пособия не выходит на связь более четырех недель, государство прекращает оплату его жилья.
Для сравнения, в рамках нынешней системы штрафные санкции начинались с 10% от суммы пособия.
