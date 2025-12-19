В Германии с 1 июля 2026 года вводят новую систему пособий для безработных

Суммы выплат останутся прежними: 563 евро ежемесячно для одного человека, 506 евро для партнера, а для детей — от 357 до 471 евро, включая компенсацию расходов на аренду жилья и отопление. Однако вводятся штрафные меры: уже первое нарушение установленных обязанностей может повлечь за собой снижение размера пособия на 30%.