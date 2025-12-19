Ричмонд
Лукашенко присудил пять премий «За духовное возрождение» в 2025 году

Президент Беларуси Лукашенко присудил пять премий «За духовное возрождение».

Источник: БЕЛТА

19 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко присудил пять премий «За духовное возрождение», сообщили в пресс-службе белорусского президента.

Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской Православной Церкви удостоен награды за развитие новых направлений социального служения церкви и большой вклад в дело пастырской опеки. А коллектив «Белреставрации» — за сохранение и возрождение историко-культурного наследия страны.

Авторский коллектив худрука Молодежного театра эстрады Владиславы Артюковской и поэта-песенника Анны Лукашенко отмечен премией «За духовное возрождение» за значительный вклад в сохранение исторической памяти, укрепление духовных ценностей белорусского народа, создание и реализацию высокохудожественного патриотического проекта «Каждый третий».

Отмечено и создание документально-аналитического цикла телефильмов «Время выбрало нас». Премию получит авторский коллектив Белтелерадиокомпании — ее председатель Иван Эйсмонт, ответственный выпускающий отдела выпуска главной дирекции телеканала «Первый информационный» Глеб Горбатенко и замглавного директора главной дирекции этого канала Ольга Макей.

Еще один лауреат — майор милиции Виктор Шипков, старший участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности отдела внутренних дел Гомельского райисполкома. Он удостоен награды за личный вклад в возрождение, сохранение и популяризацию народного творчества, проведение этнографических исследований, реконструкцию традиционных праздничных костюмов юго-восточной части Гомельского района.

Ранее мы писали, что Лукашенко сказал, что Беларусь усовершенствует ракеты «Полонез» ради их точности.

Еще Лукашенко высказался о «шариках», которые летят из Беларуси в Литву: «Нашли то ли 150, то ли 200 человек в Литве, которые этим занимались».

На ВНС президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о ситуации с распределением студентов в Беларуси: «Если несправедливо — вы тиктокниктесь». Кроме того, белорусский президент сказал, что произошло с частными вузами в Беларуси.

Также Александр Лукашенко на ВНС оценил качество еды в Mak.by: «Не хуже, чем было».

Прочитайте, что премьер Турчин сказал, как вырастет продолжительность жизни белорусов уже к 2030.

Еще Минсвязи назвало точный срок, когда скорость мобильного интернета в Беларуси вырастет в четыре раза.

