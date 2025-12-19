Лукашенко присудил пять премий «За духовное возрождение» в 2025 году

19 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко присудил пять премий «За духовное возрождение», сообщили в пресс-службе белорусского президента.
Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской Православной Церкви удостоен награды за развитие новых направлений социального служения церкви и большой вклад в дело пастырской опеки. А коллектив «Белреставрации» — за сохранение и возрождение историко-культурного наследия страны.
Авторский коллектив худрука Молодежного театра эстрады Владиславы Артюковской и поэта-песенника Анны Лукашенко отмечен премией «За духовное возрождение» за значительный вклад в сохранение исторической памяти, укрепление духовных ценностей белорусского народа, создание и реализацию высокохудожественного патриотического проекта «Каждый третий».
Отмечено и создание документально-аналитического цикла телефильмов «Время выбрало нас». Премию получит авторский коллектив Белтелерадиокомпании — ее председатель Иван Эйсмонт, ответственный выпускающий отдела выпуска главной дирекции телеканала «Первый информационный» Глеб Горбатенко и замглавного директора главной дирекции этого канала Ольга Макей.
Еще один лауреат — майор милиции Виктор Шипков, старший участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности отдела внутренних дел Гомельского райисполкома. Он удостоен награды за личный вклад в возрождение, сохранение и популяризацию народного творчества, проведение этнографических исследований, реконструкцию традиционных праздничных костюмов юго-восточной части Гомельского района.
