В России накрыли схему с 600 несуществующими детьми: Восемь женщин похитили более 237 млн рублей

По данным следствия, лжеотец подавал фиктивные заявления, что присутствовал на родах в домашних условиях, а после оформления свидетельств о рождении детей «матери» обращались за получением пособий и других соцвыплат. Всего в территориальные отделения Соцфонда России была поданы недостоверные сведения о рождении более 600 детей. Сумма выплат превысила 237 млн рублей.