В России накрыли схему с 600 несуществующими детьми: Восемь женщин похитили более 237 млн рублей

В суд направлено дело группы злоумышленников, которые обвиняются в регистрации более 600 несуществующих детей для получения пособий и социальных выплат в 24 регионах страны. Сумма ущерба превысила 237 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она уточнила, что следователи ГУ МВД РФ по Новосибирской области окончили предварительное расследование дела в отношении восьми женщин и одного мужчины.
«Они обвиняются в мошенничестве при получении выплат и подделке документов, совершенных в составе преступного сообщества», — написала она.
По данным следствия, лжеотец подавал фиктивные заявления, что присутствовал на родах в домашних условиях, а после оформления свидетельств о рождении детей «матери» обращались за получением пособий и других соцвыплат. Всего в территориальные отделения Соцфонда России была поданы недостоверные сведения о рождении более 600 детей. Сумма выплат превысила 237 млн рублей.
Волк отметила, что свою противоправную деятельность мошенники вели в 24 регионах России. На данный момент дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Новосибирска.
Как писал сайт KP.RU, ранее в Махачкале задержали мошенницу, обманувшую более 50 человек. В региональном МВД уточнили, что 56-летняя женщина обещала гражданам помощь в оформлении социальных выплат за вознаграждение.