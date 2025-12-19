Ричмонд
Врач Щемеров объяснил причины ухудшения зрения в новогодние праздники

Проблемы со зрением в период праздников могут начаться из-за перенапряжения глаз.

Источник: Аргументы и факты

Внезапное ухудшение зрения после новогодних праздников часто связано со зрительным перенапряжением, а не с серьезными патологиями. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил офтальмолог Николай Щемеров.

По его словам, в праздники люди перегружают глаза, просматривая сериалы, используя смартфоны перед сном и бесконечно листая ленты соцсетей. Это приводит к ощущению тяжести, сухости, рези в глазах, головным болям и трудностям с фокусировкой.

Врач объяснил, что аппарат фокусировки глаза истощается, и мышцам становится сложно переключаться между ближними и дальними объектами. Игнорирование симптомов может привести к прогрессированию близорукости, усилению синдрома сухого глаза и хронической усталости.

Для профилактики и восстановления Щемеров рекомендует делать гимнастику для глаз, соблюдать цифровую гигиену, нормализовать сон, чаще бывать на свежем воздухе и заниматься спортом. Если проблемы со зрением не проходят в течение недели после праздников, необходимо обратиться к специалисту.

Ранее врачи рассказали о пользе красной икры для здоровья глаз.